Biden: “Türkiye Enerji Merkezi Olmak İstiyor”

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in geçtiğimiz günlerde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, New York’ta ameliyat olduğu hastanede gerçekleştirdiği ziyaret sırasında “Türkiye’nin bölgede enerji merkezi olmayı hedeflediğini” söylediği iddia edildi.

Alithia gazetesi, “Biden’den Anastasiadis’e: Türkiye Enerji Merkezi Olmak İstiyor” başlığı altında verdiği haberinde, Biden’in geçtiğimiz günlerde, kalp ameliyatı olan Anastasiadis’i ziyareti sırasında sadece geçmiş olsun dileklerini iletmekle kalmadığını, gündeme ilişkin konuları da gündeme getirdiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, 21-23 Kasım tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret ederek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu’yla görüşen Biden’in Anastasiadis’e “Türkiye’nin bölgede enerji merkezi (kavşağı) haline gelmek istediğini ve bunun yolunun Kıbrıs sorununun çözümünden geçtiğini anladığını” söylediğini iddia etti.

Habere göre Biden, “Türkiye’nin kendisinde, AB’nin Rus doğal gazından tamamen bağımsız olmayı istediğini ve Türkiye’nin bölgedeki enerji planlamalarının dışında kalma kararı alması durumunda Türkiye olsun ya da olmasın Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını değerlendirme yönünde ilerleyeceğini anladığı izlenimini verdiğini” belirtti.

Biden Anastasiadis’e ayrıca; “Ne söylerse söylesin Erdoğan’ın artık Kıbrıs sorununun çözümünün zamanının geldiğini anladığını, bu yüzden de Kıbrıs, İsrail, Mısır ve Lübnan’ın kendi aralarında anlaşarak ülkesini, oluşmakta olan yeni enerji haritasının dışında bırakmaları riskini almayacağı” değerlendirmesini de iletti.

Gazete, Biden’in Anastasiadis’le görüşmesinde yukarıdaki değerlendirmeleri dile getirdiği sırada ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ülkesinin kendi platformunu inşa etme imkanına sahip olduğunu ve yakında Kıbrıs açıklarında sondaj yapacaklarını” açıkladığını öne sürdü.

ANASTASİADİS TABURCU OLUYOR

Gazete bir diğer haberinde, Anastasiadis’in bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak kalacağı otele geçmesinin beklendiğini de yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis konuya ilişkin açıklamasında, Anastasiadis’in bugün hastaneden taburcu olarak kalacağı otele geçmesinin beklendiğini belirterek, Anastasiadis’in otelde bir hafta-on gün kadar kalmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Anastasiadis’in otelde istirahatı sırasında yavaş yavaş temaslara da başlayacağını vurgulayan Hristodulidis, Anastasiadis’in Salı günü ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’la görüşeceğini, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’la da görüşmesinin planlandığını belirtti.