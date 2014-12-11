Biden, Anastasiadis’i Ziyaret Etti

KERRY VE PAPA’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

BAN DA ZİYARETİNE GİDECEK

New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nde kalp ameliyatı olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Papa Francisco’nun ise Anastasiadis’e geçmiş olsun mesajı ilettiği kaydedildi.

Haberlere göre, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da Anastasiadis’i ziyaret edecek.

Alithia, ameliyat öncesinde Anastasiadis ile telefonda görüşen, ameliyatın ardından da Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yapan Biden’in dün hastaneye giderek, Anastasiadis’i ziyaret ettiğini belitti.

Kerry’nin de Anastasiadis’e geçmiş olsun diyerek, en kısa zamanda adaya dönmesi dileğinde bulunduğunu kaydeden gazete, Papa Francisco’nun ise mesajında iyileşmesi için Anastasiadis’e dua ettiğini aktardı.

BAN İLE KIBRIS SORUNU GÖRÜŞMESİ

Fileleftheros gazetesi ise Anastasiadis hastaneden ayrılıp New York’taki oteline gittiği zaman, Ban’ın kendisini ziyaret etmesi için diplomatik yollarla ayarlamalar yapılmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, yapılacak görüşmede Kıbrıs sorunundaki bugünkü koşullarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacağını yazdı.

ANASTASİADİS’İN NOEL ÖNCESİNDE ADAYA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Gazete ayrıca geçen Cumartesi günü yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Anastasiadis’in sağlık durumunun normal seyretmesi durumunda Pazartesi günü hastaneden çıkacağını yazdı.

Habere göre, Anastasiadis’in şahsi doktoru kalp cerrahı Marinos Sotiriu gazeteye yaptığı açıklamada, Rum liderin Noel’den önce adaya dönmesinin mümkün olduğunu söyledi.