Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Biden, Anastasiadis’i Ziyaret Etti

New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nde kalp ameliyatı olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’a ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın  geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Papa Francisco’nun ise Anastasiadis’e geçmiş olsun mesajı ilettiği kaydedildi.

Biden, Anastasiadis’i Ziyaret Etti

New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nde kalp ameliyatı olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’a ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın  geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Papa Francisco’nun ise Anastasiadis’e geçmiş olsun mesajı ilettiği kaydedildi.

11 Aralık 2014 Perşembe 10:38
Biden, Anastasiadis’i Ziyaret Etti
banner238

KERRY VE PAPA’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

BAN DA ZİYARETİNE GİDECEK

 New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nde kalp ameliyatı olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın  geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Papa Francisco’nun ise Anastasiadis’e geçmiş olsun mesajı ilettiği kaydedildi.

Haberlere göre, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da Anastasiadis’i ziyaret edecek.

Alithia, ameliyat öncesinde Anastasiadis ile telefonda görüşen, ameliyatın ardından da Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yapan Biden’in dün hastaneye giderek, Anastasiadis’i ziyaret ettiğini belitti.

Kerry’nin de Anastasiadis’e geçmiş olsun diyerek, en kısa zamanda adaya dönmesi dileğinde bulunduğunu kaydeden gazete, Papa Francisco’nun ise mesajında iyileşmesi için Anastasiadis’e dua ettiğini aktardı.

BAN İLE KIBRIS SORUNU GÖRÜŞMESİ

Fileleftheros gazetesi ise Anastasiadis hastaneden ayrılıp New York’taki oteline gittiği zaman, Ban’ın kendisini ziyaret etmesi için diplomatik yollarla ayarlamalar yapılmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, yapılacak görüşmede Kıbrıs sorunundaki bugünkü koşullarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacağını yazdı.

ANASTASİADİS’İN NOEL ÖNCESİNDE ADAYA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Gazete ayrıca geçen Cumartesi günü yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Anastasiadis’in sağlık durumunun normal seyretmesi durumunda Pazartesi günü hastaneden çıkacağını yazdı.

Habere göre, Anastasiadis’in şahsi doktoru kalp cerrahı Marinos Sotiriu gazeteye yaptığı açıklamada, Rum liderin Noel’den önce adaya dönmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim