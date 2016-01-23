Beylerbeyi-Kaynakköy Geçidinde Bazı Kayıp Kemikleri Bulundu…

BEYLERBEYİ-KAYNAKKÖY GEÇİDİNDE BAZI KAYIP KEMİKLERİ BULUNDU…

Yunanistan’daki 13 aileye yanlış kayıp kemikleri teslim edilmesi konusunda, gelişmeler yaşanacağı haber verildi.

Simerini gazetesi “Yanlış Kemiklerle İlgili Konu Açılıyor” başlıklı haberinde, “elindeki bilgilere” dayanarak, on üç aileden dördünün, kemiklerle ilgili yeniden kazı yapılması için, yeni bir zahmetli sürece başlama hususunda ikna edildiğini yazdı.

Geçtiğimiz haftalarda bahse konu ailelerle görüşmeler yapıldığını yazan gazete, gömülen yanlış kemiklerin başka kayıplara ait olduklarını ve gösterilmekte olan çabanın, gerçek akrabaların bulunması olduğunu belirtti.

Haberde, kemikleri teslim almak için, önümüzdeki ay içerisinde Yunanistan’a gidecek olan bir ekibin hazırlanmasının beklendiği de ifade edildi.

KİMYASALA BULANMIŞ KEMİKLER

Lakadamya Askeri Mezarlığından çıkarılmış ve kimyasal maddeye bulanmış kemiklerin ise Rum Yönetiminin karşılaştığı başka bir sorun olduğunu kaydeden gazete, ne yazık ki bu kemiklerin, kokmalarının önlenmesi için kimyasala bulandıklarını ve şu an kemiklerdeki genetik materyalin ayrıştırılamadığını belirtti.

Gazete, kemiklerdeki genetik materyalin ayrıştırılmasının mümkün olup olmadığının tespit edilmesi için, kemiklerden alınan numunelerin, ABD Savunma Bakanlığına ait bir laboratuara gönderileceğini ifade etti.

ASKERİ BÖLGELERDEKİ KAZILAR

Öte yandan, haberde ismi belirtilmeyen “uzmanların”, önümüzdeki 3 yıl içerisinde 140’dan fazla kayıp bulunmasını beklemediği şeklindeki değerlendirmelerini de ileten gazete, Rum Yönetiminin İnsani Konular ve Dış Rumlardan Sorumlu Komiseri Fotis Fotiu’nun da bunu kabul ettiğini savundu.

Türk tarafının bu konuya yardımı olmadığını iddia eden gazete, kayıpların 2/3’ünün akıbetinin henüz belirlenmediğini, öte yandan kayıpların büyük çoğunluğunun, Türkiye’nin kısa zaman önce erişime açtığı “askeri bölgelerde” bulunmadığını da ileri sürdü.

Gazeteye göre Fotiu açıklamasında “aldıkları ilk bilgilendirmeye göre, bahse konu 30 askeri bölgede, 140 kayıp kişiye ait kalıntılara ulaşılmasının beklendiğini” söyledi.

“Toplu gömü yerlerinin, savaş alanları olduğunu” iddia eden Fotiu, “ölü askerlerin askeri işgal makamları tarafından buralarda toplandıklarını ve yalnızca bunların toplu mezarların yerlerini bildiklerini” iddia etti.

Gazeteye göre, “askeri bölgelerdeki” kazıların hemen başlamasını beklediklerini belirten Fotiu, bu bölgelerde, kemiklerin yerlerinin değiştirilmiş olmamasını umduğunu da sözlerine ekledi.

BEYLERBEYİ-KAYNAKKÖY GEÇİDİNDE BAZI KAYIP KEMİKLERİ BULUNDU… KALBURCİS’İN KALINTILARINA KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Öte yandan Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, Beylerbeyi-Kaynakköy geçidinde bazı kayıp kemikleri bulunduğu ifade edildi.

Gazete, 1974 yılında, beraberindeki 37 kişiyle birlikte Beylerbeyi-Kaynakköy geçidinde hayatını kaybeden Yunan Yarbay Stilyanos Kalburcis’in kalıntılarına yapılan kimlik tespitinin nihai resmi sonuçlarının, Kayıp Şahıslar Komitesine ulaştığını kaydetti.

Kalburcis’in kalıntılarının tamamının bulunmadığını, yalnızca kendisine ait sadece bazı kalıntılar bulunduğunu yazan gazete, “elindeki bilgilere” dayanarak, Kalburcis’in ailesinin, bulunan kalıntıların Kalburcis’e ait olduğuna dair olumlu sonuçlar konusunda önümüzdeki günlerde Komite tarafından bilgilendirileceğini iletti.

Kalburcis’in kalıntılarına yaklaşık 4 yıl önce ulaşıldığını kaydeden gazete, Kalburcis’in yanı sıra aynı gömü yerinde bir askerin daha kalıntılarının bulunduğunu belirtti.

Gazete, Kalburcis’in bir Kıbrıslı Türk tarafından Kayıp Şahıslar Komitesine teslim edilen alyansının, 1992 yılında, o dönem hayatta olan eşine teslim edildiğini de ekledi.

Öte yandan gazete, “Türk işgal makamlarının”, askeri bölgelerdeki kazıların başlamasına yeşil ışık yaktığını ve “elindeki bilgilere” dayanarak, uzun süredir beklenen yanıtın, dün Kayıp Şahıslar Komitesine iletildiğini ileri sürdü.

Gazete elindeki bilgilere dayanarak, kazı çalışmalarının önümüzdeki haftanın sonunda başlayacağını iddialarına ekledi.











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