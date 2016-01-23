Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Beylerbeyi-Kaynakköy Geçidinde Bazı Kayıp Kemikleri Bulundu…

Yunanistan’daki 13 aileye yanlış kayıp kemikleri teslim edilmesi konusunda, gelişmeler yaşanacağı haber verildi.

Beylerbeyi-Kaynakköy Geçidinde Bazı Kayıp Kemikleri Bulundu…

Yunanistan’daki 13 aileye yanlış kayıp kemikleri teslim edilmesi konusunda, gelişmeler yaşanacağı haber verildi.

23 Ocak 2016 Cumartesi 12:26
Beylerbeyi-Kaynakköy Geçidinde Bazı Kayıp Kemikleri Bulundu…
banner238

BEYLERBEYİ-KAYNAKKÖY GEÇİDİNDE BAZI KAYIP KEMİKLERİ BULUNDU…

 Yunanistan’daki 13 aileye yanlış kayıp kemikleri teslim edilmesi konusunda, gelişmeler yaşanacağı haber verildi.

Simerini gazetesi “Yanlış Kemiklerle İlgili Konu Açılıyor” başlıklı haberinde, “elindeki bilgilere” dayanarak, on üç aileden dördünün, kemiklerle ilgili yeniden kazı yapılması için, yeni bir zahmetli sürece başlama hususunda ikna edildiğini yazdı.

Geçtiğimiz haftalarda bahse konu ailelerle görüşmeler yapıldığını yazan gazete, gömülen yanlış kemiklerin başka kayıplara ait olduklarını ve gösterilmekte olan çabanın, gerçek akrabaların bulunması olduğunu belirtti.

Haberde, kemikleri teslim almak için, önümüzdeki ay içerisinde Yunanistan’a gidecek olan bir ekibin hazırlanmasının beklendiği de ifade edildi.

KİMYASALA BULANMIŞ KEMİKLER

Lakadamya Askeri Mezarlığından çıkarılmış ve kimyasal maddeye bulanmış kemiklerin ise Rum Yönetiminin karşılaştığı başka bir sorun olduğunu kaydeden gazete, ne yazık ki bu kemiklerin, kokmalarının önlenmesi için kimyasala bulandıklarını ve şu an kemiklerdeki genetik materyalin ayrıştırılamadığını belirtti.

Gazete, kemiklerdeki genetik materyalin ayrıştırılmasının mümkün olup olmadığının tespit edilmesi için, kemiklerden alınan numunelerin, ABD Savunma Bakanlığına ait bir laboratuara gönderileceğini ifade etti.

ASKERİ BÖLGELERDEKİ KAZILAR

Öte yandan, haberde ismi belirtilmeyen “uzmanların”, önümüzdeki 3 yıl içerisinde 140’dan fazla kayıp bulunmasını beklemediği şeklindeki değerlendirmelerini de ileten gazete, Rum Yönetiminin İnsani Konular ve Dış Rumlardan Sorumlu Komiseri Fotis Fotiu’nun da bunu kabul ettiğini savundu.

Türk tarafının bu konuya yardımı olmadığını iddia eden gazete, kayıpların 2/3’ünün akıbetinin henüz belirlenmediğini, öte yandan kayıpların büyük çoğunluğunun, Türkiye’nin kısa zaman önce erişime açtığı “askeri bölgelerde” bulunmadığını da ileri sürdü.

Gazeteye göre Fotiu açıklamasında “aldıkları ilk bilgilendirmeye göre, bahse konu 30 askeri bölgede, 140 kayıp kişiye ait kalıntılara ulaşılmasının beklendiğini” söyledi.

“Toplu gömü yerlerinin, savaş alanları olduğunu” iddia eden Fotiu, “ölü askerlerin askeri işgal makamları tarafından buralarda toplandıklarını ve yalnızca bunların toplu mezarların yerlerini bildiklerini” iddia etti.

Gazeteye göre, “askeri bölgelerdeki” kazıların hemen başlamasını beklediklerini belirten Fotiu, bu bölgelerde, kemiklerin yerlerinin değiştirilmiş olmamasını umduğunu da sözlerine ekledi.

BEYLERBEYİ-KAYNAKKÖY GEÇİDİNDE BAZI KAYIP KEMİKLERİ BULUNDU… KALBURCİS’İN KALINTILARINA KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Öte yandan Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, Beylerbeyi-Kaynakköy geçidinde bazı kayıp kemikleri bulunduğu ifade edildi.

Gazete, 1974 yılında, beraberindeki 37 kişiyle birlikte Beylerbeyi-Kaynakköy geçidinde hayatını kaybeden Yunan Yarbay Stilyanos Kalburcis’in kalıntılarına yapılan kimlik tespitinin nihai resmi sonuçlarının, Kayıp Şahıslar Komitesine ulaştığını kaydetti.

Kalburcis’in kalıntılarının tamamının bulunmadığını, yalnızca kendisine ait sadece bazı kalıntılar bulunduğunu yazan gazete, “elindeki bilgilere” dayanarak, Kalburcis’in ailesinin, bulunan kalıntıların Kalburcis’e ait olduğuna dair olumlu sonuçlar konusunda önümüzdeki günlerde Komite tarafından bilgilendirileceğini iletti.

Kalburcis’in kalıntılarına yaklaşık 4 yıl önce ulaşıldığını kaydeden gazete, Kalburcis’in yanı sıra aynı gömü yerinde bir askerin daha kalıntılarının bulunduğunu belirtti.

Gazete, Kalburcis’in bir Kıbrıslı Türk tarafından Kayıp Şahıslar Komitesine teslim edilen alyansının, 1992 yılında, o dönem hayatta olan eşine teslim edildiğini de ekledi.

Öte yandan gazete, “Türk işgal makamlarının”, askeri bölgelerdeki kazıların başlamasına yeşil ışık yaktığını ve “elindeki bilgilere” dayanarak, uzun süredir beklenen yanıtın, dün Kayıp Şahıslar Komitesine iletildiğini ileri sürdü.

Gazete elindeki bilgilere dayanarak, kazı çalışmalarının önümüzdeki haftanın sonunda başlayacağını iddialarına ekledi.

          




............

Anahtar Kelimeler:
BEYLERBEYİ-KAYNAKKÖY GEÇİDİNDE BAZI KAYIP KEMİKLERİ BULUNDU… 13 Aileye Yanlış Kayıp Kemikleri Teslim Edil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim