Belge Sunumu Birşeyi Değiştirmedi İddiası

“SONUÇ SIFIR”

Lefkoşa, 4 Temmuz 17 : Crans Montana’da devam eden Kıbrıs konferansında dün tarafların sundukları belgelerin müzakerelerin gidişatını değiştirmediği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Sonuç Sıfır – Eide Anastasiadis’i Tavizlere Zorlamak İçin Tuhaf Bir Oyun Kurdu – Belgeler Yolu Açmadı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, büyük merakla beklenen tarafların dün belge sunmalarının Crans Montana’daki gidişatı değiştirmediğini iddia etti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın dün akşam görüşmeden çıkışlarında yaptıkları açıklamaların, sürecin gidişatının ve Türkiye’nin “uzlaşmaz” tutumunun bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görüşmenin nasıl gittiğinin sorulması üzerine “Keşke sizlere, istediğimiz gibi gittiğini söyleyebilseydim” yanıtını verdi.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın ise “bir şey söylemeden önce düşünmem gerekir” şeklinde ifade kullandığını belirtirken Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise akşamüzeri görüşmeye gelirken orada bulunan “Unite Cyprus Now” platformu üyelerinin yanına gittiğini ve açıklama yapılmaması konusundaki uzlaşıyı çiğneyerek Kıbrıs Rum tarafının önerilerini eleştirdiğini iddia etti.

Habere göre Çavuşoğlu, “Kıbrıs Rum tarafının önerilerinin ne yazık ki işleri bir adım geriye götürdüğünü, Türk tarafının önerilerinin ise bunun aksine bir adım ileri gittiğini” söyledi.

Gazete, Çavuşoğlu’nun bu açıklamasına tepki olarak ise Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in açıklamada bulunduğunu ve “bazıları ne yazık ki durumun ciddiyetini ve kritikliğini anlamıyor” dediğini aktardı.

Hristodulidis, Çavuşoğlu’na Türk tarafının garantiler ve güvenlik konularında sunduğu öneriyi halka açıklama çağrısı da yaptı.

“TÜRK BELGESİ YARIM SAYFA”

Gazete, dünkü görüşmelerde tarafların garantiler ve güvenlik konularına ilişkin sundukları önerilere dair çok az unsurun dışarıya sızdığını, sızan bilgilere göre ise Türkiye’nin belgesinin sadece yarım sayfa olduğunu iddia etti.

“KIBRIS RUM TARAFININ TEZLERİNİ YENİDEN SUNMASI İSTENDİ”

Gazete, haberinin devamında, “Bloomberg” haber ajansının müzakerelere yakın diplomatik bir kaynağa dayandırarak “taraflardan birinden tezlerini yeniden sunmasının istendiğini” iddia ettiğini yazdı.

Bloomberg haber ajansının, “taraflardan dördünün önerilerinin BM’nin çerçevesiyle uyumlu olduğunu” belirttiğini ancak bu tarafın hangisi olduğuna açıkça değinmediğini yazan gazete, söz konusu ajansın haberinin devamında ise, Kıbrıs Rum tarafının, taraflardan hiçbirinden böyle bir talepte bulunulmadığı açıklamasının geldiğini aktardı.

Gazete, buna karşın BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Rum lider Nikos Anastasiadis’le dünkü görüşmede bu talebi gündeme getirdiğini, Kıbrıs Rum tarafının geri adım atmaması sonucunda ise durumu söz konusu haber ajansına “sızdırdığını” öne sürdü.

Haberde, sunulan belgelerdeki ifadelere ilişkin yenileme talebinin sadece Kıbrıs Rum tarafına değil Kıbrıs Türk tarafına da yapıldığı iddia edildi.

EİDE’DEN BAŞBAKANLAR GELSİN ÖNERİSİ

Gazete bir diğer haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin dün belgelerin sunulmasının ardından üç garantör ülkenin başbakanlarının da Crans Montana’ya gelmelerini önerdiğini iddia etti.

Gazete, bu öneriye, özellikle İngiltere’nin tepki gösterdiğini ancak Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın da tepki koyduğunu öne sürdü.

Eide’nin bu önerisine Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın yaptığı açıklamayla tepkisini dile getirdiğini ve “bazıları, ya müzakere etmekte zorlandıkları ya da garantiler ve güvenlik konularında müzakere etmek istemedikleri için, acele ediyorlar” dediğini ifade eden gazete, Kocias’ın ayrıca, Yunanistan Başbakanının gelişinin, varlığına ihtiyaç olduğuna Yunan heyet tarafından karar verildiği anda olacağını vurguladığını aktardı.

Kocias ayrıca, Yunanistan’ın, garantilerin olamayacağı ve askerlerin çekilmesi gerektiği şeklindeki tezinden vazgeçmediğini de belirtti.

“GUTERRES PAKETİ”

Politis gazetesi ise, “Guterres Paketi Karşılık Görmedi – İki Taraf Tezlerine Çakılı Kaldı” başlıkları altında manşetten verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’dan ayrılmadan önce bazı öneriler bıraktığını, tarafların ise kendi tezlerinden vazgeçmediklerini iddia etti.

Haberde, Guterres’in “1960 garantilerin kaldırılması, Türk askeri alayı ve Yunan alayının garantörlük kapsamında olmaksızın adada kalmaları” şeklinde öneriler bıraktığı iddia edilirken tarafların dün sundukları yazılı fikirlerinin durumu değiştirmediği öne sürüldü.

Bu durumun BM’de düşüncelere yol açtığını ve Guterres’in yeniden Crans Montana’ya gelmesinin gerekebileceği yorumlarının yapıldığını da aktaran gazete, Eide’nin ise üç garantör ülkenin başbakanlarının gelmesi önerisinin destek görmediğini aktardı.

Gazete ayrıca, tarafların dün sundukları yazılı önerilerin sayfalarının tek basamaklı rakamlarda olduğunu ve Türkiye’nin ilk kez garantiler ve güvenlik konularındaki tezlerini yazılı sunduğunu belirtti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Derinlere Girdiler – Türkler İlk Kez Garantiler ve Güvenlik Konularında Öneri Sundu – Başbakanlar Konferansı ‘Tehdit Etti’”.

Haravgi: “Yavaş Yavaş Özlü Konulara Giriyorlar”.

(SB/ÖK)

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