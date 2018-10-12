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Belçika Futbolundaki Kara Para Güney Kıbrıs’ta Aklanıyordu

Belçika Futbolundaki Kara Para Güney Kıbrıs’ta Aklanıyordu

12 Ekim 2018 Cuma 08:51
Belçika Futbolundaki Kara Para Güney Kıbrıs’ta Aklanıyordu

Belçika’da patlak veren futbolda şike skandalında Güney Kıbrıs’ın, şikeli maç ve komisyonlardan elde edilen yasadışı paraların aklanması maksadıyla kullanıldığı ortaya çıktı.

Fileleftheros “Kıbrıs Komisyonlar İçin Çamaşır Makinesi… 52 Yaşındaki (kişi) Tutuklu, Belçika’ya İadesi İsteniyor” başlıklı haberinde skandalın Güney Kıbrıs ayağını araştıran Rum polis teşkilatı memurlarının “Belçika’da futbolcu satışlarından alınan komisyonların, ‘genel ticaret’ maksatlı şirketler aracılığıyla Kıbrıs’ta aklanıyor görünüyor” sonucuna vardıklarını yazdı.

Habere göre Belçika’da futbol camiasında yapılan yasadışı işlemlerin faturaları, paralarla birlikte Rum tarafına gidiyor, paralar bankalara yatırılıyor, Güney’de hizmet verilmiş gibi gösterilerek aklandıktan sonra daha sonra farklı faturalarla birlikte geri gönderiliyordu.

Konuyla ilgili olarak Belçikalı yetkililer eşliğinde Rum polisi tarafından tutuklanan 52 yaşındaki Bosna Hersekli kişinin 20 yıldan beridir Rum tarafında yaşadığını ve vatandaş olduğunu vurgulayan gazete bu kişinin, yasadışı para aklama faaliyetlerinin yürütüldüğü Rum tarafındaki çeşitli şirketlerin müdürü/muhasibi olarak göründüğüne de dikkat çekti.

Habere göre Bosna Hersek kökenli “Kıbrıs vatandaşı” dün mahkemeye çıkartıldı ve hakkında 15 Ekim pazartesi gününe kadar  tutukluluk emri alındı. Bu kişi Belçika’da “suç örgütüne üye olmak ve 2012-2018 yılları arasında Belçika’da yapılan yasadışı işlemlerden elde edilen parayı Kıbrıs ve diğer Avrupa ülkelerinde ’ta meşrulaştırmak”  suçlarından aranıyor.

Haberde Belçika makamlarının söz konusu kişinin iadesini talep ettiği ancak “Kıbrıs vatandaşı” olmasının durumu karmaşıklaştırdığı da kaydedildi.

Son Güncelleme: 12.10.2018 12:04
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