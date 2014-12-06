Bebek Ölü Doğdu

Bazı sağlık şikayetleriyle Baf’a bağlı Poli Hrisohus Hastanesi’ne giden yabancı uyruklu hamile kadının Baf Hastanesi’ne yollanmasın ardından yaptığı doğumda bebeği ölü olarak dünyaya geldi.

Fileleftheros gazetesi 7 aylık hamile kadının bazı şikayetler üzerine Poli Hrisohus Hastanesi’ne gittiğinde, kendisine kadın hastalıkları uzmanı olmadığı için Baf Hastanesi’ne gitmesi tavsiyesinde bulunulduğunu yazdı.

Kadının, yabancı uyruklu olan eşiyle birlikte kendi vasıtalarıyla Baf Hastanesi için yola çıktıklarında kanaması olduğunu aktaran gazete, hastaneye ulaşıldığında kadının orada bebeğini ölü olarak dünyaya getirdiğini kaydetti.

Gazete olayla ilgili soruşturma başlatıldığını yazdı.