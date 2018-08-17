Bebeğe uyuşturucu ve alkol verdiler

Güney Kıbrıs’ta 17 aylık bir bebeğin kanında alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi.



Fileleftheros ve diğer gazeteler, Baf’ta 14 Ağustos tarihinde gerçekleşen olayda, 17 aylık bebeğin annesinin bebeği yere düşüp başını vurduğu ve yaralandığı gerekçesiyle hastaneye götürdüğünü, yapılan testler sonucunda bebeğin kanında alkol ve uyuşturucu madde tespit edildiğini yazdılar.



Gazete, tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyiye gittiğini, bebeğin dayısının ise bebeğe alkol ve uyuşturucu madde verdiği şüphesiyle göz alına alındığını belirtti.



