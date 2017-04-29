Güney Kıbrıs:
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29 Nisan 2017 Cumartesi 10:11

Bazı Diko’lular Partilerinin Başkanlık Seçimlerindeki İşbirliğine Tepkili

DİKO’lu bazı üyeler partilerinin 2018 yılındaki Rum başkanlık seçimleriyle ilgili işbirliklerinden rahatsız oldukları bildirildi.

Bazı Diko'lular Partilerinin Başkanlık Seçimlerindeki İşbirliğine Tepkili
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Lefkoşa, 29 Nisan 17 : DİKO’lu bazı üyeler partilerinin 2018 yılındaki Rum başkanlık seçimleriyle ilgili işbirliklerinden rahatsız oldukları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un DİKO Merkez Komitesi’nde hiç görüşülmeden Rum başkanlık seçimlerine adaylığının onaylanmasının bazı üyeleri rahatsız ettiğini belirtilerek, Başkanlık seçimlerine doğru çizilen yol konusunda da endişelerin dile getirildiğini aktardı.

Gazete DİKO içinde, Papadopulos’un adaylığı noktasında değil, izlenilen süreç ve atılan adımlar noktasında anlaşmazlıkların olduğunu belirtti.

Habere göre DİKO Milletvekili Angelos Votsis ve DİKO Başkan Yardımcısı Hristos Patsalidis sosyal paylaşım sitesi hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, DİKO’nun iki toplumlu, iki kesimli federasyon çerçevesinde çözüm arayışına ilişkin ezelden gelen tezleri temelinde yoğun endişelerini dile getirdiler.

Votsis, süreç konusunda önce, partinin tezleri temelinde Kıbrıs sorununun çözüm şeklini içeren ortak bir bildirinin olması, ardından da adayın bulunması gerektiğini belirtti.

Merkez partilerin, (Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın adaylığını ima ederek) iki adayla seçime gitmesinin durumu zorlaştırdığından söz eden Votsis, Anastasiadis’in yeniden seçilmesi ihtimalinin büyük olduğundan söz etti.

Votsis, beş partinin desteğinin alınamaması durumunda, diğer partilerle ya da tek başlarına, AKEL ile ortak aday arayışına gidilmesinin incelenmesini istedi.

Patsalidis ise DİKO Başkanı’nın Başkanlık adayı olmasının hakkı olduğunu ve buna saygı duyulması gerektiğini belirtirken, diğer partilerle işbirliği konusunda ortak bir siyasi bildirinin olması gerektiği üzerinde durdu.

DİSİ ile AKEL’in anlaşmazlıklarının bilindiğini ancak, DİKO için iki kesimli ve iki toplumlu federasyon temelinde çözüm arzusunun ilke tezleri olduğunu belirten Patsalidis, EDEK ve Dayanışma Hareketi’nin farklı siyasi yaklaşımları göz önünde bulundurulduğunda, bu konuda herhangi bir oylamaya gidilmeden önce üç partinin siyasi bildirisinin olması gerektiğini belirtti.

Gazete haberinin devamında DİKO Başkanı Papadopulos’un, parti üyelerinin tepkilerini yorumlayama çağrıldığında, herhangi bir yorum yapmaktan kaçındığını yazdı.

(HC/HA)

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