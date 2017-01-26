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26 Ocak 2017 Perşembe 09:57

Bazı Maronitler Köylerine Yeniden Yerleşmek İstiyor

Bazı Maronitler Köylerine Yeniden Yerleşmek İstiyor
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Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, 100 kadar Maronitin, KKTC’deki köylerine yeniden yerleşmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Alithia gazetesine göre Fotiu, Rum Meclis’indeki Maronitlerin temsilcisi ve Maronit köyleri “muhtarlarıyla” bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre toplantının ardından konuşan Fotiu, Maronitlerden köylerine yeniden yerleşmeye yönelik 100 yeni başvuru aldıklarını belirterek, ilgilenenlerin yaş olarak genç olduklarını söyledi.

Bu durumun Koruçam ve Karpaşa toplumlarını destekleyeceğine dikkat çeken Fotiu, çeşitli teşviklerin inceleneceğini ve bunların, bir sondaki süreçte karar verilmesi için yetkililere ileteceğini ifade etti.

Toplantıda, dört köyün desteklenmesi için stratejik bir plan hazırlanmasına karar verildiğini anlatan Fotiu, bu planda, altyapı çalışmaları, bugün bu köylerde yaşayan 200 sakinin, ziyaretçilerin ve oralara yeniden yerleşmek isteyen yeni sakinlerin yaşamlarının desteklenmesi gibi konuların yer aldığından söz etti.

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