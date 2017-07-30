Güney Kıbrıs:
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30 Temmuz 2017 Pazar 10:37

Bazı Kayıpların Kimlikleri Hiçbir Zaman Bilinemeyebilir

Bazı Kayıpların Kimlikleri Hiçbir Zaman Bilinemeyebilir
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Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, komitenin kayıplara ilişkin yürüttüğü çalışmalara değindiği söyleşisinde, kalıntılarına ulaşılan 62 kaybın kimliklerinin, düşük DNA düzeyi sebebiyle hiçbir zaman tespit edilemeyebileceğini söyledi.

Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde Nestoros, kayıp kazılarının başladığı 2007 yılından beridir, 1508’i Kıbrıslı Rum ve 492’si ise Kıbrıslı Türk olmak üzere toplamda 2 bin kişilik bir kayıp listesinin bulunduğunu belirtti.

Nestoros, 1508 Kıbrıslı Rum kayıptan 607’sinin ve 492 Kıbrıslı Türk kayıptan ise 187’sinin kimliklerinin tespit edildiğini belirtti.

Kalıntılarına ulaşılan 62 kaybın kimlik tespitlerinin, düşük DNA düzeyi sebebiyle hiçbir zaman belirlenemeyebileceğini ifade eden Nestoros, çalışmaların devam ettiğini de vurguladı.

Nestoros ayrıca, komitenin kayıpların gömü yerlerine ilişkin bilgi edinme yöntemlerini değiştirdiği ve Birleşmiş Milletler, Kızıl Haç gibi uluslar arası ülkeler ile UNFICYP’te görev alan İsveç, Avustyurya ve Finlandiya gibi ülkelerin arşivlerini açmaları taleplerinin olduğunu ifade etti.

Nestoros, Türkiye’nin de arşivlerini açması gerektiğini sözlerine ekledi.

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