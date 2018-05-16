Batık Kredileri Satın Alacak İlk Özel Şirket B2kapıtal Cyprus Ltd!

Rum Merkez Bankası’nın, Rum ekonomisinin en büyük sorunu olan batık kredilerin çözümü için, piyasadaki kredileri satın alacak ilk özel şirket olan B2KAPITAL CYPRUS LTD’e izin verdiği bildirildi.

Alithia “Batık Kredileri Satın Alacak İlk Özel Şirket…. B2KAPITAL CYPRUS LTD Merkez Bankası’ndan İzin Aldı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, bu kararın, bankaların kredi portföylerinin batık kredilerden kurtulma, bilançolarını iyileştirme ve yüksek seviyedeki batık kredi oranlarını aşağıya çekme çabalarına yardımcı olacağını yazdı.



Merkez Bankası’ndan onayı 10 Mayıs 2018’de alan B2KAPITAL CYPRUS LTD’in bu yılın başlarında Helenic Bank’la, toplam 145 milyon Euro’luk batık kredisini satın almak için anlaşma yaptığını yazan gazete, bunun, bugüne kadar Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen en büyük satın alım olduğuna dikkat çekti.