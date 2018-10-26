Başsavcı: “maliye Bakanı Anayasayı Çiğnedi”



SAYIŞTAY, YEORGİADİS HAKKINDAKİ CEZAİ SUÇ İŞLEMİŞ OLABİLECEĞİ SUÇLAMASINI İNCELEYECEK



Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Rum Başsavcı, Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’i anayasayı ihlal etmekle suçladı ve Sayıştay Başkanı’nın cezai suç işlemiş olabileceği suçlamalarını inceleyeceğini söyledi.

Fileleftheros “Maliye Bakanı Anayasayı Çiğnedi… Denetleme Komitesi’nde Veryansın” başlıklı haberinde, Başsavcı Kostas Kliridis’in Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde, Kooperatif Bankası’nın satışında, hükümete hukuk danışmanı olarak Freshfields isimli kurumu ataması nedeniyle Maliye Bakanı Haris başta olmak üzere Sayıştay Başkanı ve biri hariç bütün komite üyelerinin Yeorgiadis’e veryansın ettiğini yazdı.

Habere göre Başsavcı Kliridis, Yeorgiadis’in 1 milyon Euro karşılığında Rum yönetimine hukuk danışmanlığı yapsın diye atadığı Freshfields isimli danışmanlık kurumundan 10 avukatın, Andreas Vgenopulos’un Rum yönetimine 1,2 milyar Euro tazminat istemiyle açtığı dava sırasında kendisini kapsamlı şekilde sorguladığını da açıkladı.

Yeorgiadis, adı geçen şirketin Rum Bakanlar Kurulu kararı ile atandığını söyledi ancak Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, ilgili sözleşmenin mevzuat dikkate alınmadan yapıldığını kaydetti.

Yeorgiadis’in, atama konusunda Başsavcılığa yazı gönderdiğini ancak cevap alamadığını söylemesi üzerine ise Kliridis “Falcı da değilim, tırnağımı da koklamıyorum. Üç satırlık bir mektup aldığımda (bakanlar kurulu tarafından doğrudan atama yapıldığı konusunda) maksadının ne olduğunu anlayamam” dedi.

(ŞA/ÖK)

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