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Başsavcı Anastasiadis’ten çok kazanıyor

Rum tarafında en iyi maaş/yıllık geliri yargı erki mensupları, en düşük maaşı da bakanlar, başkanlık müsteşarı ve hükümet sözcüsünün aldığı haber verildi.

Başsavcı Anastasiadis’ten çok kazanıyor

Rum tarafında en iyi maaş/yıllık geliri yargı erki mensupları, en düşük maaşı da bakanlar, başkanlık müsteşarı ve hükümet sözcüsünün aldığı haber verildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:37
Başsavcı Anastasiadis’ten çok kazanıyor

EN YÜKSEK  MAAŞI YARGI MENSUPLARI, EN DÜŞÜK MAAŞI DA BAKANLAR, BAŞKANLIK MÜSTEŞARI VE RUM SÖZCÜ ALIYOR

Rum tarafında en iyi maaş/yıllık geliri yargı erki mensupları, en düşük maaşı da bakanlar, başkanlık müsteşarı ve hükümet sözcüsünün aldığı haber verildi.

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Alithia “Yetkililerin Maaşlarını Kaşırken” başlıklı haberinde Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in, Hukuk Komiseri Lida Kursumba’nın 2002’den beri devletten aylık 8 bin 300 Euro maaş çektiği ve görevi bittiğinde iki emekli maaşı alacağı açıklaması üzerine Rum yetkililerin maaşlarını mercek altına aldığını yazdı.

Devlet yetkilileri ve memurlarının 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olan maaş skalası temel alınarak yapılan araştırma sonucunda en yüksek maaşı, aylık 8 bin 300 Euro, yıllık net 108 bin 200 ve 13’üncü maaş da dahil ödeneklerle birlikte 155 bin 100 Euro ile başsavcı, yüksek mahkeme yargıçları ve yüksek mahkeme başkanının aldığı ortaya çıktı. Rum Yönetimi Başkanı’nın aylık 6 bin 100, yıllık net 78 bin 700 Euro, ödeneklerle 163 bin 600 Euro geliri var.

Bakanlar, kaza mahkemesi başkanı ve yargıçlarından, bağımsız kurum-kuruluş başkanlarından da az maaş/yıllık gelire sahip. Örneğin Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı aylık 5 bin 500, yıllık net 72 bin 300 Euro maaş alırken, Protokol Dairesi Başkanı, Polis Genel Müdürü, İstihbarat Teşkilatı (KİP) başkanı, Meclis Genel Müdürü, Sayıştay Başkanı aylık 5 bin 500, yıllık net 71 bin 900 Euro gelire sahip. Bakanlar, başkanlık müsteşarı ve hükümet sözcüsü aylık 4 bin 400, yıllık net 56 bin 600 Euro maaş-yıllık gelir elde ediyor.

Son Güncelleme: 21.05.2018 11:49
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