Başpiskopos Yunan Savaş Gemisi Komutanıyla Görüştü

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Limasol limanına demirleyen “Promitia” isimli Yunan savaş gemisi komutanıyla görüştü.

Politis ve diğer gazeteler, Yunan Deniz Kuvvetleri öğrencilerinin eğitimi çerçevesinde son liman olarak Limasol limanına demirleyen geminin komutanının dün Hrisostomos’a nezaket ziyaretinde bulunduğunu yazdılar.

Komutanın adının yer almadığı haberde, Yunan savaş gemisi öğrencilerinin ise dün Güney Lefkoşa’daki Yunanistan Büyükelçiliği, “Makedonittisa” askeri mezarlığı ve diğer bazı siyasi ve askeri makamlara nezaket ziyaretleri gerçekleştirdikleri belirtildi.

