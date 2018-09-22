Başkanlık Affı Konusunda Protesto





Lefkoşa, 22 Eylül 18 (.): Güney Kıbrıs’ta dün bir grup kişinin, çocuklar aleyhindeki suçlarla ilgili olarak mahkûm olmuş kişilerin başkanlık affıyla cezalarını tamamlamadan erken tahliye edilmesini protesto etmek için, Rum Başkanlık Sarayı önünde toplandıkları belirtildi.Kızgın vatandaşların başkanlığın önünde toplandıklarını yazan Politis gazetesi, çocuk tacizcisi bir kişinin cezası bitmeden altı ay önce başkanlık affıyla serbest kalmasını protesto eden vatandaşların, devletten, böyle bir şeyin gelecekte tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almasını istediklerini kaydetti.Fileleftheros ise haberinde, pedofiliye maruz kalan kişinin avukatının, pedofili suçundan mahkûm olan kişinin eşinin de yargılanması için davanın yeniden incelenmesi amacıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bir mektup gönderdiğini belirtti.Davanın incelenmesi sırasında polisin, pedofili suçundan mahkûm olan kişinin eşi aleyhinde hatalı bir şey bulmadığını yazan gazete, ancak mahkemeye göre, öğretmenlik yapan kadının, pedofili eyleminden haberdar olduğunu ve tüm bunlara rağmen okulda çalışmayı sürdürdüğünü aktardı.Gazete, Hukuk Dairesi’nin ise, başkanlık affıyla serbest kalan pedofili suçlusunun, gözetime alınması için bir ihtiyatı tedbir kararı çıkarılması yönünde dün mahkemeye başvuru yaptığını ekledi.(İY/GÜL)**************