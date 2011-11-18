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Baş Ağrısının Nedeni 12 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

İngiltere'de bir kadının yıllarca çektiği başağrısının sebebi bir ıstaka çubuğunun ucu olduğu anlaşıldı.

Baş Ağrısının Nedeni 12 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

İngiltere'de bir kadının yıllarca çektiği başağrısının sebebi bir ıstaka çubuğunun ucu olduğu anlaşıldı.

18 Kasım 2011 Cuma 12:18
Baş Ağrısının Nedeni 12 Yıl Sonra Ortaya Çıktı
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31 yaşındaki Chantel Faill yıllarca nedeni belli olmayan başağrısı, burun tıkanması ve nezle şikayetiyle acı çekiyordu. Üç çocuk annesi kadının şikayetlerini araştıran doktorlar sonunda bu ağrının nedenini buldu: Buruna kaçan 2 cm'lik bir ıstaka çubuğunun ucu.

1999 yılında erkek arkadaşı ile bilardo oynarken küçük bir kaza sonucu Chantel Faill'in ağzına ıstakanın ucu kaşmış. Ancak o dönemde doktorlar bu cismi görememiş, ağrı kesici ile tedavi etmişler. Ağza kaçan ve elmacık kemiğinin altına yerleşen cisim sinüsleri kapatmış ve Chantel Faill sürekli bağağrısı ve burun tıkanması şikayeti ile yaşamasına sebep olmuş.

Ta ki yeni bir ultrason çektirene kadar. Doktorlar Chantel Faill'in sinüslerine yerleşen cismi ameliyatla almışlar ve o günden sonra da herhangi bir şikayet olmamış.

Son Güncelleme: 18.11.2011 12:18
Anahtar Kelimeler:
BaşAğrııstaka
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