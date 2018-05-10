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Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Keıta Kıbrıs’ta

Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bintou Keita’nın dün Kıbrıs’a geldiği belirtildi.

Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Keıta Kıbrıs’ta

Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bintou Keita’nın dün Kıbrıs’a geldiği belirtildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:18
Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Keıta Kıbrıs’ta

Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bintou Keita’nın dün Kıbrıs’a geldiği belirtildi.

Politis ve diğer gazeteler, Keita’nın 3 günlük ziyareti çerçevesinde iki taraftaki, unsurlarla, siyasi ve sivil toplum temsilcileri ve UNFICYP yetkilileriyle bir araya geleceğini, ayrıca Barış Gücü askerleriyle konuşacağını yazdı.

Habere göre, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, Rum Haber Ajansı’na yaptığı konu hakkındaki açıklamasında, Keita’nın, dünyadaki barış misyonlarının genel olarak gözden geçirilmesi çerçevesinde adada bulunduğunu kaydetti.

Siddique, Keita’nın ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne yönelik son raporunda da yer alan UNFICYP’in misyonunun daha iyi işleyişiyle ilgili tavsiyelerinin hayata geçirilmesi sürecindeki ilerlemeyi kaydedeceğini belirtti.

 

Son Güncelleme: 10.05.2018 10:43
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