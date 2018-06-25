banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95322
ALTIN
191.091
DOLAR
4.6810
STERLİN
6.1799
EURO
5.4532
Girne Dağ yolunda kaza
GİRNE DAĞ YOLUNDA KAZA
Akıncı, Erdoğan’ı Tebrik Etti
Akıncı, Erdoğan’ı Tebrik Etti
Harmancı: ”Lefkoşalı Bir Kez Daha Güven Teyit Etti”
HARMANCI:” LEFKOŞALI BİR KEZ DAHA ...
TC Cumhurbaşkanı seçimi ilk sonuçlar
TC CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLK SONUÇLAR
banner282
Flaş Haber
Girne Dağ yolunda kaza
Kapat

Barda kavga ölümle sonuçlandı

Baf’ın “Peya” köyünde barda çıkan kavganın ardından aracını turistlerin üzerine süren bir kişi, bir İngiliz turistin ölümüne bir diğerinin ise ağır yaralanmasına neden oldu.

Barda kavga ölümle sonuçlandı

Baf’ın “Peya” köyünde barda çıkan kavganın ardından aracını turistlerin üzerine süren bir kişi, bir İngiliz turistin ölümüne bir diğerinin ise ağır yaralanmasına neden oldu.

25 Haziran 2018 Pazartesi 08:19
Barda kavga ölümle sonuçlandı

Baf’ın “Peya” köyünde barda çıkan kavganın ardından aracını turistlerin üzerine süren bir kişi, bir İngiliz turistin ölümüne bir diğerinin ise ağır yaralanmasına neden oldu.
Politis ve diğer gazeteler, Baf’ın “Peya” köyünde bir barda iki İngiliz turistle kavga eden bir şahsın daha sonra bardan çıkan turistlerin üzerine aracını kasten sürdüğünü, birinin ölümüne diğerinin ise ciddi şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiğini yazdılar.
Habere göre, 39 ve 32 yaşında iki İngiliz turist, kız arkadaşına kötü davrandığı için 35 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’a müdahalede bulundu. 

banner277
Gazete, barda yaşanan kavga sonrasında turistlerin bardan ayrıldıklarını, 35 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un ise hemen akabinde, kız arkadaşıyla birlikte bardan ayrılarak iki turistin üzerine aracını sürdüğünü yazdı.
Turistlerin birini öldüren, diğerini de yaralayan şahsın daha sonra aracı kayalıklardan denize sürdüğünü, denize düşen araçtan kendisi çıkmasına karşın araçta bulunan kız arkadaşını ölüme terk ettiğini ve kadının çevredekiler tarafından denizden sağ çıkarıldığını yazan gazete, Rum polisinin şahsı ve kız arkadaşını tutukladığını vurguladı.
Gazete, cinayetle sonuçlanan bu olayın Güney Kıbrıs’ta ender yaşanan tipte bir cinayet olduğunu da belirtti.
 

banner288
Son Güncelleme: 25.06.2018 11:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “iki Devletten Asla Söz Etmedim”
Anastasiadis: “iki Devletten Asla Söz Etmedim”
Fotiu Kayıplar Konusunda Türkiye’yle İlgili İddialarını Sürdürdü
Fotiu Kayıplar Konusunda Türkiye’yle İlgili İddialarını Sürdürdü
Kuzey Kıbrıs’ta Gerçekleştirilen Yerel Seçimler de Rum Gazetelerinde!
Kuzey Kıbrıs’ta Gerçekleştirilen Yerel Seçimler de Rum Gazetelerinde!
Erdoğan’ın Türkiye’deki Seçimlerde Kazanması Rum Gazetelerinin Manşetlerinde
Erdoğan’ın Türkiye’deki Seçimlerde Kazanması Rum Gazetelerinin Manşetlerinde
Moni’de Yangın
Moni’de Yangın
İngiltere’de hellim sıkıntısı baş gösterdi
İngiltere’de hellim sıkıntısı baş gösterdi
Fransa Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’a geliyor
Fransa Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’a geliyor
Povek, Derinya Kapısı’nın açılması konusunda “endişeli“
Povek, Derinya Kapısı’nın açılması konusunda “endişeli“
Trodos’ta büyük kaza
Trodos’ta büyük kaza
Hristodulidis Lüksemburg’da
Hristodulidis Lüksemburg’da

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim