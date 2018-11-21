Barbaros’un Savaş Gemileri Eşliğinde 4. Parsel’e Girdiği İddia Edildi

Lefkoşa, 21 Kasım 18 (.): Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa’nın, beraberindeki dört savaş gemisiyle birlikte, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki 4’üncü parsele girdiği iddia edildi.

Alithia gazetesi, Barbaros’un son zamanlarda Alanya açıklarında dolaştığını; ancak dün, 4’üncü parsele girdiğini öne sürdü.

Türkiye’nin bu eylemle, Güney Kıbrıs’ın “MEB”indeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve “buradayız” mesajını verdiğini iddia eden gazete, yine de bu eylemin, ExxonMobil’in 10’uncu parsel içerisindeki çalışmalarına müdahale edeceği anlamına gelmediğini yazdı.

Gazete, bazı kaynaklara dayanarak Barbaros’un Ekim ayından beri “Kıbrıs karasuları” ile Yunan karasularına girip çıktığını, ancak burada kalmadığını kaydederek, 10’uncu parsele endişe verici boyutta yaklaşmadığını belirtti.

Haberde, Yunanistan Basın Sözcüsü Dimitris Tzanakopulos’un da dün açıklama yaparak, Türkiye’yi “saldırgan tutumundan” dolayı eleştirdiği ve Yunanistan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenlik haklarını desteklediğini söylediği ifade edildi.

(GE/GÜL)