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Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Doğu Akdeniz’de

GELİŞİ, “GÜNEY KIBRIS-YUNANİSTAN- MISIR’IN SON KARARLARINA, 7’NCİ PARSELLE İLGİLİ KARARA CEVABI, EXXONMOBIL’İN SONDAJI SIRASINDA BÖLGEDE OLMA İSTEĞİ” OLARAK YORUMLANDILefkoşa, 18 Ekim 18 (.): Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin, Türkiye’nin salı gecesi Navtex ilan ettiği bölgeye dün gece ulaştığı, söz konusu bölgenin Yunanistan, Mısır ve Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgelerinin (MEB) kuzey sınırında” bulunduğu öne sürüldü.Fileleftheros...

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Doğu Akdeniz’de

GELİŞİ, “GÜNEY KIBRIS-YUNANİSTAN- MISIR’IN SON KARARLARINA, 7’NCİ PARSELLE İLGİLİ KARARA CEVABI, EXXONMOBIL’İN SONDAJI SIRASINDA BÖLGEDE OLMA İSTEĞİ” OLARAK YORUMLANDILefkoşa, 18 Ekim 18 (.): Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin, Türkiye’nin salı gecesi Navtex ilan ettiği bölgeye dün gece ulaştığı, söz konusu bölgenin Yunanistan, Mısır ve Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgelerinin (MEB) kuzey sınırında” bulunduğu öne sürüldü.Fileleftheros...

18 Ekim 2018 Perşembe 07:29
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Doğu Akdeniz’de

GELİŞİ, “GÜNEY KIBRIS-YUNANİSTAN- MISIR’IN SON KARARLARINA, 7’NCİ PARSELLE İLGİLİ KARARA CEVABI, EXXONMOBIL’İN SONDAJI SIRASINDA BÖLGEDE OLMA İSTEĞİ” OLARAK YORUMLANDI

Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.): Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin, Türkiye’nin salı gecesi Navtex ilan ettiği bölgeye dün gece ulaştığı, söz konusu bölgenin Yunanistan, Mısır ve Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgelerinin (MEB) kuzey sınırında” bulunduğu öne sürüldü.
Fileleftheros “Barbaros’un Yeni ‘İstilası’… Kıbrıs-Yunanistan-Mısır Üçlü (Görüşmesini) Navtex İle Göğüsledi” başlıklı haberinde, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin dün gece itibarıyla Rum “MEB’inin 4 ve 5 numaralı parsellerinin sınırında” bulunduğunu ve Navtex ilan edilen 44 bin kilometrekarelik bölgede 1 Şubat 2019’a kadar sismik araştırma yapacağını yazdı.
Türkiye’nin Barbaros’u “yine en azından siyasi silah olarak kullandığını” öne süren gazete, buna gerekçe olarak; seçtiği bölge ile “3 gelişmeye” cevap verdiği görüşünü ortaya koyarak, “gelişmeleri” şöyle sıraladı:
1-Mısır ve Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ile MEB sınırlandırmasını ileri götürmesi ve Girit’te gerçekleşen son üçlü görüşmede Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği MEB’in mutlak tanındığının yeniden teyit edilmesi,
2-Rum Bakanlar Kurulu’nun, Fransız TOTAL, İtalyan ENI ve Amerikan EXXONMOBİL şirketlerinin talip olduğu 7 numaralı parseli ruhsatlandırma prosedürünü başlatma kararı, ve
3-ExxonMobil’in 10 numaralı parselde peş peşe gerçekleştireceği iki sondajdan ilkinin önümüzdeki haftalarda başlayacak olması.
Gazete Türkiye’nin, 1 Şubat 2019’a kadar sismik araştırma yapmak üzere Navtex ilan ederek bağladığı 44 kilometrekarelik alana sahip deniz bölgesinin, ExxonMobil’in iki sondaj yapacağı alana sadece 100 kilometre mesafede bulunmasının ve Barbaros’u gönderme tarihinin ana nedeninin, ExxonMobil’in sondaj yapacağı dönemde bölgede varlık göstermek olduğu yorumunda bulundu.
Devamla bütün göstergelerin, Fatih sondaj gemisinin ilk sondaj çalışmasına başlamasının an değilse bile gün meselesi olduğunu gösterdiğine işaret edilen haberde, Fatih ve destek yardımcı gemilerin dünkü hareketleriyle ilgili (uydu bağlantılı denizcilik sitesi marinetraffic’ten alındığı anlaşılan) detaylara yer verdi.
Politis haberi “ExxonMobil Fatih Olmadan Ama Barbaros İle Delecek (sondaj yapacak)… Türk Araştırma Gemisi Dün Baf Açıklarına Ulaştı ve Şubata Kadar Kalacak” başlığıyla aktardı.
Alithia ve diğer gazetelere göre ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan “adı verilmeyen bir yetkili”, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hareketlerini yorumlarken, Rum Yönetimi’nin, Doğu Akdeniz’de MEB ilan ettiği bölgedeki “hakkını” tanıdıklarını söyledi.
“Ada’nın petrol ve doğal gaz da dahil, bütün kaynaklarının kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adilane paylaşılması gerektiğine inancımız değişmedi” vurgusunu yapan yetkili, ABD’nin bölgedeki gerilimi artıracak hiç bir hareket veya söylemi desteklemediğini de söyledi.
(ŞA/HÖ)

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