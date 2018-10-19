Barbaros Hayreddin Paşa Gemisinin Yunan Firkateyni Tarafından Taciz Edilmesi…

Lefkoşa, 19 Ekim 18 : Doğu Akdeniz\'de çalışmalara başlayan Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisinin, Yunanistan\'a ait bir firkateyn tarafından taciz edilmesine dair haberler, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Politis gazetesi “Baf Açıklarında Gerginlik- Alışılmış Sorunlar” başlığıyla yer verdiği haberinde, Yunanistan ve Türkiye medyasında yer alan haberlere göre, Yunanistan’a ait firkateyn ile Türk savaş gemilerinin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin (MEB) dışında, Baf’ın batısında seyir halinde olduklarını yazdı.

Türklerin, Yunanistan’a ait “Nikiforos Fokas” firkateyninin neden olduğu bir olaydan söz ettiklerini, Yunanistan’ın ise bunu yalanladığını yazan gazete, iç sayfadan da yayımladığı haberinde, Türkiye’nin Baf açıklarında gerilim sahnesi kurduğunu iddia etti.

Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa gemisini, Baf’tan yaklaşık 100 deniz mili mesafede, Rum MEB’inin dış sınırlarının batısındaki bölgelerde harekete geçirme tercihinin, Yunanistan’ın tepkisine neden olduğunu kaydeden gazete, Yunanistan ve Türkiye’deki web sitelerinde yer alan haberlere dayanarak, Yunanistan’ın ise Türk araştırma gemisinin araştırmalarının Yunanistan’ın kıta sahanlığı içerisine doğru yayıldığı veya yayılacağı gerekçesiyle, bölgeye “Nikiforos Fokas” firkateynini gönderdiğini belirtti.

Gazete, Barbaros araştırma gemisinin normalden daha batıda gerçekleşen hareketlerinin, Türkiye’nin, Yunanistan ile Mısır’ın kısa zaman önce Girit’te başlayan müzakerelerinden duyduğu rahatsızlığın göstergesi olduğunu iddia etti.

Haberde, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın (KİPE) sorularını yanıtlayan “Savunma Bakanlığı Genel Kurmaylığı’nın Yunan tarafının herhangi bir olay olmadığını belirttiği ve ilgili haberlerin, Ankara’nın gerginlik sahnesi kurma niyetine bağlandığı kaydedildi.

Gazeteye, Rum hükümetinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, “özellikle sondaj aşamasında veya hazırlıkları döneminde, Türk provokasyanlarıyla ilgili olağan çerçevenin haricinde, şimdilik Türklere ait hareketlerin kayda geçirilmediğini” belirtti.

Gazeteye göre aynı kaynak “Biz sondaj programımızın hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve çok düşük tonlar muhafaza edeceğiz” şeklinde de konuştu.

Gazeteye göre “yetkili bir kaynak” ise, Türkiye’nin Barbaros araştırma gemisinin araştırmaları için Navtex yayımlaması konusunda KİPE’ye yaptığı açıklamada, “Lefkoşa’nın, egemenlik haklarının ihlal edilmesi konusundaki karşı-navtex’inin yürürlükte olduğunu ve Türk faaliyetlerinin diplomatik kanallarla kınandığını” söyledi.

“Aynı kaynak”, “Fatih” sondaj gemisiyle ilgili olarak ise “Lefkoşa’nın herhangi bir hareket gözlemlemediğini ve geminin Antalya körfezinde demirli olduğunu” ekledi.

Haber, Alithia gazetesinde “Türkler, Kıbrıs ve Yunanistan MEB’lerinde Suları Isıtıyor”, Haravgi’de “Kıbrıs MEB’inde Gerginlik Sahnesi”, Fileleftheros’ta ise “Ankara Gerilim Sahnesi Meydana Getirmeye Çalışıyor” başlığıyla yer buldu.

Fileleftheros’a göre DİKO, konuyla ilgili açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki Türk provokasyonlarının bölgedeki düzenin şu anı ve geleceği için ciddi endişeye neden olduğunu” öne sürdü.

(İY/FEZ)

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