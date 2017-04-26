Güney Kıbrıs:
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26 Nisan 2017 Çarşamba 08:56

Barbaros Gemisinin Çalışmaları Nedeniyle Şikayet

Güney Kıbrıs’ın Avrupa Milletvekilleri’nden Lefteris Hristoforu ve Eleni Theoharus’un, Barbaros gemisinin araştırmaları konusunda AB’de Türkiye’yi şikayet ettikleri belirtildi.

Barbaros Gemisinin Çalışmaları Nedeniyle Şikayet
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Lefkoşa, 26 Nisan 17 : Güney Kıbrıs’ın Avrupa Milletvekilleri’nden Lefteris Hristoforu ve Eleni Theoharus’un, Barbaros gemisinin araştırmaları konusunda AB’de Türkiye’yi şikayet ettikleri belirtildi.

Habere göre, Hristoforu, Avrupa Komisyonu’ndaki bir konuşmasında, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın ileri sürülen “kara sularında” Barbaros araştırma gemisiyle “yasadışı ve kışkırtıcı” eylemlerde bulunduğunu iddia etti.

“Kışkırtıcı bir şekilde Avrupa sınırlarını ihlal ettiğini ve Güney Kıbrıs’ın enerji planları ve şirketlerin çıkarlarını tehdit ettiğini” öne sürdüğü Türkiye karşısında AB’yi önlem almaya çağıran Hristoforu, Türkiye’nin yasadışı ve kabul edilmez eylemleri ile bölgede gerginlik atmosferi yaratmaya çalışmasının haklı endişelere sebep olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki çabalara zarar verdiğini savunarak, AB’nin bu konuda nasıl tepki göstereceğini sordu.

Gazete Theoharus’un ise, Türk savaş gemileri ve araştırma gemisi Barbaros’un, Rumların tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisinde “ihlaller” yaptığını öne sürüp konuyu AB’nin gündemine getirdiğini yazdı.

Habere göre Theoharus, Avrupa Komisyonu’na seslenerek, dayanışma göstermeyi ve bu yönde önlem almayı düşünüp düşünmediğini sordu.

(HC/HA)

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