Barbaros Gemisi’nin Akdeniz'deki Varlığı

“RUM TARAFI, ULUSLARARASI HUKUK İÇİNDE YANIT VERECEK”

HRİSTODULİDİS: “TÜRKİYE, BÖLGEDE GRİ BÖLGELER YARATMA ÇABASIYLA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK”

Lefkoşa, 21 Nisan 2017 : Güney Kıbrıs'ın, yayınlanan Navtex’in ardından Barbaros Gemisi'nin sismik araştırmalar gerçekleştirmesi durumunda, Ankara'ya uluslararası hukuk içerisinde yanıt vereceği bildirildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Türkiye’nin, 21 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında Kıbrıs açıkları da dahil olmak üzere geniş bir alanda sismik araştırmalara başlayacağını ilan etmesiyle ilgili Rum makamların değerlendirmeleri ve bunula ilgili gelişmelere geniş bir şekilde yer verildi.

Haberi “Gri Bölgelere Dikkat –Barbaros’un Çıkması Durumunda Lefkoşa, Uluslararası Hukuk İçerisinde Buna Yanıt Verecek” başlıklarıyla aktaran gazete, Rum Yönetimi’nin, Ankara’nın sismik araştırmalar gerçekleştirmesi durumunda, BM gibi uluslararası örgütlere ve platformlar aracılığıyla “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının Türkiye tarafından sürekli olarak ihlal edildiği”ne ilişkin protestolarda bulunacağını yazdı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in son günlerde yinelediği gibi, Rum Hükümeti’nin, Türkiye’ye “gri bölgeler” konusunu gündeme getirme fırsatını vermek istemediğini ve uluslararası hukuk içerisinde hareket edeceğini de belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, Barbaros Gemisi’nin, dün, Türkiye’nin güneyindeki Tarsus Limanı’nda beklemede olduğunu da yazdı.

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı dün konu hakkında yaptığı açıklamada, Barbaros Araştırma Gemisi ve ona eşlik edecek Bravo Supporter isimli destek gemisinin, Gazimağusa açıklarında ve KKTC’nin tanınmayan kara sularında sismik araştırmalar gerçekleştirmesi durumunda, uluslararası hukuka dayalı olarak, olması gerektiği şekilde hareket edeceğini belirtti.

Rum Dışişleri Bankalığı açıklamasında ayrıca “Navtex’in, yetkisiz bir makam tarafından yayımlandığını ve sonuç olarak bunun geçerli olmadığını, bölgeye ilişkin bilgilerin yayımlanması yetkisinin is “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde olduğunu savundu.

Alithia gazetesine göre Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Kıbrıs'ın karasuları, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB), daha önce ilan edilen sismik araştırmaların gerçekleşmesi halinde, uluslararası hukuk ve BM 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre, bu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği ve egemenlik haklarının ihlali olacaktır”değerşendirilmesinde bulunuldu.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, dün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Navtex yayımlaması, gerçek silahlarla tatbikat yapması ve Barbaros Gemisi’nin bölgedeki varlığı gibi faaliyetlerin müzakere sürecini yaraladığını ileri sürdü.

Türkiye’nin, bölgede “gri bölgeler” yaratma çabasıyla faaliyetlerini sürdüreceğini savunan Hristodulidis, Türkiye’nin imaj yaratma maksatlarını izlemeyeceklerini ve bölgede herhangi bir şeye itiraz edilebilmesi şeklindeki görüşün de masaya getirilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Ankara’nın çabasının sonuçsuz kalması için herkesi işbirliğine çağıran Hristodulidis, hükümetin, Avrupalı ortaklarına, BM’ye yönelik tüm gerekli faaliyetleri de gerçekleştireceğini ifade etti.

Simerini gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü “Sigma’”ya yaptığı açıklamada, “kendileri için ihtilaflı bölgelerin bulunmadığını, ihtilaflı bölgelerin bulunduğu imajının hakim olması amacıyla bu konuyu yukarı çıkararak Türkiye’ye iyilik yapmak istemediklerini” savundu.

NEOFİTU

Politis gazetesine göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenlik haklarına uluslararası örgütler tarafından kuşku beslenmediğini, bununla birlikte büyük şirketlerin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki hidrokarbondan faydalanma ve araştırma yapma sürecine müdahil olmayı tercih ettiğini ifade etti.

Neofitu, bu açıklamayı, İtalya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi Guido Cerboni’yi kabulünden sonra, gazetecilerin, Türkiye’nin Navtex yayımlamasının sorulması üzerine yaptı.

PARTİLER

Fileleftheros gazetesi, merkez partilerinin, Türk “tahrikleri devam ederken” Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere katılmasına olumlu yaklaşmadıkları yorumunda bulundu.

Gazete partilerin, bu konudaki açıklamalarına geniş bir şekilde yer verirken, açıklamalar çerçevesinde müzakere masasından ayrılması için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik baskı yaptıklarını yazdı.

Habere göre partiler ayrıca Anastasiadis’e, geri dönmesinden önce Barbaros gemisinin, uzaklaşmasını talep etmesi telkininde de bulundu.

DİKO açıklamasında Türkiye’nin “yasa dışılığı ile provokasyonuna” bağlı olarak Anastasiadis’in müzakerelerde kalmayı nasıl mazur gösterdiği sorusunu sordu.

DİKO açıklamasında ayrıca Anastasiadis’in, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki tahrikleri nedeniyle müzakere masasından çekilmeye karar verdiği Ekim 2014 yılından bu yana ne değiştiğini de öğrenmek istediklerini belirtti.

Yanlış taktikten bahseden EDEK, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i sürekli taviz taktiği izlemekle eleştirirken bunun Türk uzlaşmazlığını kırmadığını aksine beslediğini ileri sürdü.

Rum Vatandaşlar İttifakı, müzakerelerin, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki askeri tatbikatların yapılması ve Barbaros Gemisi’nin yollanmasıyla, sürmekte olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın davranışının değiştiğini ve kışkırtıcı açıklamalarda bulunduğunu ileri süren Vatandaşlar İttifakı, bunlara bağlı olarak Kıbrıs Türk tarafınca müzakerelerde olumlu bir tutumun da olanaksız olduğunu düşündüklerini savundu.

Hükümete, başını eğmek yerine, tahriklere yanıt verme çağrısında bulunan ELAM, müzakerelerin, Türk askeri tatbikatların, Navtex’in baskısı altında yapıldığını iddia etti.

DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve ELAM açıklamalarında ayrıca Kıbrıs sorununda strateji değişikliğinden de söz etti.

(FK/FEZ)