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“Barbaros ve türk savaş gemileri Kıbrıs MEB’i sınırlarında”
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“Barbaros ve türk savaş gemileri Kıbrıs MEB’i sınırlarında”

Amerikan ExxonMobil şirketinin, Rum tarafının tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki” (MEB) sondajının başlama zamanı yaklaştıkça, Türk ve Kıbrıs Türk tarafının uyarı ve tehditlerinin de yoğunlaşmakta olduğu iddia edildi.

“Barbaros ve türk savaş gemileri Kıbrıs MEB’i sınırlarında”

Amerikan ExxonMobil şirketinin, Rum tarafının tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki” (MEB) sondajının başlama zamanı yaklaştıkça, Türk ve Kıbrıs Türk tarafının uyarı ve tehditlerinin de yoğunlaşmakta olduğu iddia edildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 08:30
“Barbaros ve türk savaş gemileri Kıbrıs MEB’i sınırlarında”

Amerikan ExxonMobil şirketinin, Rum tarafının tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki” (MEB) sondajının başlama zamanı yaklaştıkça, Türk ve Kıbrıs Türk tarafının uyarı ve tehditlerinin de yoğunlaşmakta olduğu iddia edildi.

Alithia gazetesi bugün ilk sayfasından fotoğraflı olarak yayımladığı bir haberinde, Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı’nın dün mesaj nitelikli bir harekette bulunarak, sosyal paylaşım sitesi twitter’da, “Kıbrıs ile Mısır MEB’lerinin Yunan kıta sahanlığıyla buluştukları noktada, Türk savaş gemilerinin Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisinin etrafında dolaştığını gösteren fotoğraflar yayımladığını” kaydetti.

Gazete bu noktanın, önümüzdeki Şubat ayına kadar araştırmalar için Ankara tarafından “yasadışı” bir Navtex’le bağlandığını ileri sürdü.

Öte yandan gazete iç sayfadan “Türkiye ile Sahte Devlet MEB’le İlgili Uyarılarını ve Tehditlerini Artırıyor” başlığıyla yer verdiği haberinde ise, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Özdil Nami, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Fileleftheros ise “Ankara Kendi Başına Savaş Oyunları Kuruyor” başlığıyla ilk sayfadan yayımladığı haberinde, Türkiye’nin, deniz kuvvetlerinin Barbaros gemisi etrafındaki faaliyetlerini vurgulayarak, Doğu Akdeniz’deki termometreyi yükselttiği iddiasında bulundu.

Gazete “Kendi Başına Savaşıyor- Hulusi Akar Bayrağı Çavuşoğlu’ndan Devraldı” başlığıyla iç sayfadan yer verdiği haberinde ise, Hulusi Akar’ın açıklamaları yanı sıra, Türk basınında çıkan ilgili haberlere de yer verdi.

PRODROMU

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise ileri sürülen “Türk meydan okumalarına” verdiği yanıtta, Türkiye’nin uluslararası topluma olumsuz mesajlar gönderilmesi için, yapay olarak bir gerginlik ortamı meydana getirmeye çalıştığını, ancak Rum Yönetimi’nin bu gerginlik oyununa sürüklenmediğini ve uluslararası hukuk temelinde devletin kararlarını uygulamakta olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi’nin enerji programının, çok önemli uluslararası enerji şirketleri ve diğer devletlerle işbirliği içerisinde, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar olmak üzere, ülkenin tüm yasal sakinlerinin yararına olacak şekilde uygulanmakta olduğunu ifade eden Prodromu, Türk faaliyetlerinin çoğunun “yasadışı” olduğu iddiasında da bulundu.

Fakat Rum tarafının hiçbir şekilde yapay bir gerginlik ortamına girmesinin söz konusu olmadığını yineleyen Prodromu, “Kıbrıs denizlerinde hiçbir anlaşmazlık bulunmadığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararasında tanınmış bir MEB’i bulunduğunu” öne sürdü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarını da yorumlaması istenen Prodromu “Sayın Çavışoğlu’nun, özellikle Kıbrıslı Türklere seslenerek, Ankara’nın müzakere sürecinde meydana getirdiği kuşkuları yeniden neden gündeme getirdiğini açıklamanın, kendi rolleri olmadığını” sözlerine ekledi.

 

Son Güncelleme: 25.10.2018 12:21
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