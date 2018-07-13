Bankalar 7 Yıl Sonra İlk Kez KÂra Geçti

Lefkoşa, 13 Haziran 18 (.): Rum ekonomisinin 2013’te krize girme nedenlerinden birini oluşturan, ve 2011’den beridir her yılı zararla kapatan ticari bankaların ilk kez bu yıl kâra geçtiği, ticari dengedeki açığın 1 milyar 700 milyon Euro’ya ulaştığı ancak bunun da geçen yıla göre azaldığı bildirildi.



Lefkoşa, 13 Haziran 18 (.): Rum ekonomisinin 2013’te krize girme nedenlerinden birini oluşturan, ve 2011’den beridir her yılı zararla kapatan ticari bankaların ilk kez bu yıl kâra geçtiği, ticari dengedeki açığın 1 milyar 700 milyon Euro’ya ulaştığı ancak bunun da geçen yıla göre azaldığı bildirildi.

Fileleftheros’un Rum Merkez Bankası verilerine dayandırdığı habere göre, 2011’de toplam 4 milyar 990 milyon Euro zarar eden ticari bankalar, 7 yıllık bu zarar sürecinden sonra ilk kez 2018’in ilk çeyreğinde 153 milyon 510 bin Euro kara geçti.

Aynı gazete 2018’in ilk beş ayında ticari dengedeki açığın 1 milyar 700 milyon Euro’ya ulaştığını bildirdi.

Habere göre 2017’nin ilk 5 ayında 2 milyar 160 milyon Euro olan ticari açık, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 720 milyon Euro olarak gerçekleşti.

(ŞA/HÖ)

