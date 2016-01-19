Banka Yolsuzluğuna Karıştığı Düşünülen 19 Kişi

Güney Kıbrıs’ta Ay. Filas Kooperatif Bankası’ndaki yolsuzluk skandalıyla ilgili dün 19 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten verdiği haberinde, 19 kişi hakkındaki kararın, sahte belgelerle büyük meblağlarda kredi verilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında alındığını belirtti.

Gazete haberinde, bankadaki yolsuzluk skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında daha önce altı kişinin benzer suçlardan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandığını hatırlattı.