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Balkan Ülkeleriyle Arama Kurtarma Alanında İş Birliği

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Güney Kıbrıs ile Balkan ülkeleri arasında, arama kurtarma alanında iş birliği yapılacak.

Balkan Ülkeleriyle Arama Kurtarma Alanında İş Birliği

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Güney Kıbrıs ile Balkan ülkeleri arasında, arama kurtarma alanında iş birliği yapılacak.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:36
Balkan Ülkeleriyle Arama Kurtarma Alanında İş Birliği

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Güney Kıbrıs ile Balkan ülkeleri arasında, arama kurtarma alanında iş birliği yapılacak.

Haravgi gazetesi, Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (KSED) ile “RASARAC” üyesi Balkan ülkeleri arasında arama kurtarma alanında iş birliği memorandumu imzalandığını yazdı.

Gazete, KSED’in söz konusu birliğe üye olan Sırbistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve Slovakya gibi Balkan ülkeleriyle ortak arama kurtarma tatbikatı ve karşılıklı eğitimleri de içeren bir iş birliği memorandumu imzaladığını duyurdu.

(SB/GÜL) 

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