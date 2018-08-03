Bakan Çeler’in Ürdün’e seyahati tartışması…

EDEK: “PASAPORTLAR GERİ ALINSIN, HAMİLİNE BEYAN İMZALATILDIKTAN SONRA YENİSİ VERİLSİN”



PETRİDİS: “ARŞİV TUTMUYORUZ, KAÇININ KIBRIS CUMHURİYETİ KİMLİĞİ VEYA PASAPORTU OLDUĞUNU BİLMİYORUZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in kısa süre önce tatil için Baf Havaalanı’ndan Ürdün’e seyahat etmesi, bunu savunmak için sosyal medya hesabından mesaj yayınlaması ve buna gösterilen tepkiler bugünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros “Bin Maymun Küstahlığı… Kıbrıs Cumhuriyeti Belgeleri Olan Sahte-Bakan Baf Havaalanı’nda Da Görüntüleniyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum yönetiminden adını vermediği bir kaynağın konu hakkında bu gazeteye söylediklerini aktardı.

Gazeteye göre Rum kaynak “devletin her Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum vatandaşı gibi o da bir Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olarak seyahat etti” dedi, şunları ekledi:

“İster işgal bölgelerinde ister yurtdışında ikamet etsin Kıbrıslı Türklerin neredeyse tamamı Kıbrıs Cumhuriyeti belgesi hamilidir ve gerek devletin vatandaşı gerek Avrupa vatandaşı olarak bütün haklardan yararlanıyorlar. Her halükarda tanınmayan yasadışı bir oluşumda makam veya pozisyon olarak ne beyan ettiklerine bakılmıyor.”

Rum İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak ise, Nüfus İdaresi’nin, Kıbrıslı Türk ve bu nedenle Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olarak kimliklendirilen herkese Kıbrıs Cumhuriyeti belgelerini verdiğini kaydederek özetle şunları söyledi:

“Verilere göre yaklaşık 110 bin Kıbrıslı Türk Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği, 84 bini de pasaport hamilidir. Herhangi bir Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olarak kimlik veya pasaport almak için başvurursa Nüfus İdaresi Dairesi kendisine bu belgeleri verir.”

Gazete haberinin “EDEK Belgelerin Geri Alınmasını İstiyor” başlığıyla ayırdığı bölümünde ise, EDEK’in “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarıyla ilgili yazılı açıklamasını aktardı.

Habere göre EDEK “daha önce verilen pasaportların geri alınmasını ve yenilerinin, hamili tarafından, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdığı ve savunduğu zorunlu beyanını imzalamasından sonra verilmesini” istiyor.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, işgal rejiminin sahte bakanlarına; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devletlik varlığı aleyhine ve işgal altındaki bölümünün ayrılması için mücadele ederken, çeşitli ülkelere serbest seyahat ve hatta Avrupa Birliği içerisinde Avrupa vatandaşlarının bütün imtiyazlarından yararlanmak için kullansınlar diye Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vermesi mümkün mü?

EDEK’in, Başkan Anastasiadis’e ve Dışişleri Bakanı’na sunduğu; seyahat belgelerinin geri alınması ve hamilinin (Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk, üçüncü ülke vatandaşı, v.b.) Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdığı ve savunduğuna dair beyan imzalamasından sonra yenisinin verilmesini de içeren önerinin yürürlüğe konulma zamanı gelmiştir.”

Gazete, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in ellerinde, KKTC yetkililerinden kaçının “Kıbrıs Cumuriyeti” kimliği veya pasaportu olduğuna dair veri bulunmadığını “itiraf ettiğini” yazdı.

Habere göre Petridis bu açıklamayı EDEK Milletvekili Kostis Efstathiu’nun, “Kıbrıs Cumhuriyeti belgeleri ile yurtdışına giden ve Türk tezlerini ileri götürürken Kıbrıs Cumhuriyeti’nin altını oyan” KKTC yetkilisi sayısıyla ilgili sorusu üzerine yaptı.

Petridis “Nüfus ve Muhaceret Dairesi, sahte devlet ‘yetkilileri’ni ne bilir ne de hakkında arşiv tutar. Dolayısıyla istediğiniz verileri veremem” dedi.

Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla aktardı:

Alithia “İşgal Bölgelerinin ‘Bakanı’… Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu İle Baf’tan Seyahat Etti”, Politis (sosyal medyada yayınlanan fotoğraf eşliğinde) “Kıbrıslı Türk ‘Bakanın’ Kararı Tepki ve Yorumlara Neden Oldu… Baf’tan Uçtu… Özgür Kıbrıs’ın Havaalanlarının Kıbrıslı Türkler Tarafından Kullanılması ile Kıbrıslı Rumların İşgal Bölgelerinden Akaryakıt Alımları Arasında Paralellik Kurdu” ve Haravgi “Çeler Baf Havaalanı Üzerinden Seyahat Etti”

