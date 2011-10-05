Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bağırsaklar yüzünden yuvalar bile yıkılıyor!

Yaşam kalitesini düşüren Irritable bağırsak sendromu evliliğe eğitim hayatına, darbe vurabiliyor.

Bağırsaklar yüzünden yuvalar bile yıkılıyor!

Yaşam kalitesini düşüren Irritable bağırsak sendromu evliliğe eğitim hayatına, darbe vurabiliyor.

05 Ekim 2011 Çarşamba 10:15
Bağırsaklar yüzünden yuvalar bile yıkılıyor!
banner238

Irritable bağırsak sendromu (İBS), çoğu insan tarafından hastalık olarak görülmüyor. Bu da pek çok hayatın zehir olmasına neden olabiliyor. Oysa, halk arasında 'gaz sancısı' olarak bilinen IBS tedavi edilebiliyor. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Gastroentroloji Uzmanı Dr. Hakan Güveli; kronik bir hastalık olan IBS, sinirsel kolit ve spastik kolitle ilgili sorularımızı yanıtladı... 

 Irritable bağırsak sendromu nedir? 
IBS'yi; bağırsak alışkanlığınızda, altta bir hastalık olmadan meydana gelen değişiklikler olarak tanımlayabiliriz. Siz çoğunun farkında olmasanız da, sindirim sisteminizde, her gün yüzlerce olay oluyor. Sonuçta da her gün ya da sıklıkla değişken şekillerde birçok şikayetiniz olabiliyor. IBS'nin birden fazla tanımı vardır. Spastik kolit en sık bilinen adı olmakla beraber, spastik kolon, irritable bağırsak sendromu ve huzursuz (hassas) bağırsak sendromu olarak da adlandırılır. Halk arasında ise 'sinirsel kolit' olarak bilinir. 

ŞİŞKİNLİK YAPAR 
 IBS'de ne tür şikayetler olur? 
IBS; bazen ishal, bazen kabızlık, bazen gaz şikayetleriyle kendini gösterebilir ya da birkaç şikayet aynı anda olabilir. Hipokrat bu hastalığı üç bulgu ile tanımlamış: 
1- Karında rahatsızlık hissi. 
2- Düzensiz bağırsak hareketleri.
3- Değişken derecede şişkinlik, şişlik ve acil tuvalet ihtiyacı. 

 Başka hastalıklarla karıştırılıyor mu? 
IBS'nin kötü bir tarafı da iç içe geçen şikayetlerin bütünü olması. Yani "Gazdan şişiyorum" diyen bir hastada; alışkanlığını sorduğunuzda, ona göre normal olan ama aslında aralıklarla yakındığı birçok bulgu ortaya çıkabiliyor. Biz kendimize göre anormal olan şeyleri ancak önemli bir bulgu eşlik ettiğinde dile getiriyoruz. Kanser olduğunu zannederek bize başvuran hastalarımız da oluyor. 

 Tanı nasıl konuyor?
IBS kesinlikle, hastayı iyi dinleyerek tanısı konulabilen bir hastalıktır. Doktor; şikayete göre IBS hastalığından şüphelenir ve sohbet sırasında IBS tanı kriterlerini sorgular. Böylelikle tetkikler için yapılacak adımlar da belirlenir. Endoskopik işlemler diğer hastalıkların ayırıcı tanısı için yapılır. Bir gün içerisinde temizliği yapılarak ve hastanın işlemi bile hatırlayamayacağı şekilde anestezi verilerek ağrısız kolonoskopi işlemi yapılır. Tetkikler sonucunda karın bölgesinde rahatsızlık veya ağrı varsa ve şu üç bulgunun ikisi de varsa tanı konur: 1- Dışkılama ile rahatlama varsa. 2- Dışkılama sıklığında bir değişkenlik başlamışsa. 3- Dışkının şeklinde bir değişkenlik olmuşsa. 

 Hastalığın toplumdaki yaygınlığı nedir, daha çok kimlerde görülür?
IBS'nin klasik kitaplarda yer alan görülme sıklığı, toplumda yüzde 15-30 civarındadır. Hastalık her yaştaki insanda görülebilir. 

Son Güncelleme: 05.10.2011 10:15
Anahtar Kelimeler:
YuvaEğitimBağırsakıbsHassas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim