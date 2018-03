Bağırsaklar yüzünden yuvalar bile yıkılıyor!

Irritable bağırsak sendromu (İBS), çoğu insan tarafından hastalık olarak görülmüyor. Bu da pek çok hayatın zehir olmasına neden olabiliyor. Oysa, halk arasında 'gaz sancısı' olarak bilinen IBS tedavi edilebiliyor. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Gastroentroloji Uzmanı Dr. Hakan Güveli; kronik bir hastalık olan IBS, sinirsel kolit ve spastik kolitle ilgili sorularımızı yanıtladı...



Irritable bağırsak sendromu nedir?

IBS'yi; bağırsak alışkanlığınızda, altta bir hastalık olmadan meydana gelen değişiklikler olarak tanımlayabiliriz. Siz çoğunun farkında olmasanız da, sindirim sisteminizde, her gün yüzlerce olay oluyor. Sonuçta da her gün ya da sıklıkla değişken şekillerde birçok şikayetiniz olabiliyor. IBS'nin birden fazla tanımı vardır. Spastik kolit en sık bilinen adı olmakla beraber, spastik kolon, irritable bağırsak sendromu ve huzursuz (hassas) bağırsak sendromu olarak da adlandırılır. Halk arasında ise 'sinirsel kolit' olarak bilinir.



ŞİŞKİNLİK YAPAR

IBS'de ne tür şikayetler olur?

IBS; bazen ishal, bazen kabızlık, bazen gaz şikayetleriyle kendini gösterebilir ya da birkaç şikayet aynı anda olabilir. Hipokrat bu hastalığı üç bulgu ile tanımlamış:

1- Karında rahatsızlık hissi.

2- Düzensiz bağırsak hareketleri.

3- Değişken derecede şişkinlik, şişlik ve acil tuvalet ihtiyacı.



Başka hastalıklarla karıştırılıyor mu?

IBS'nin kötü bir tarafı da iç içe geçen şikayetlerin bütünü olması. Yani "Gazdan şişiyorum" diyen bir hastada; alışkanlığını sorduğunuzda, ona göre normal olan ama aslında aralıklarla yakındığı birçok bulgu ortaya çıkabiliyor. Biz kendimize göre anormal olan şeyleri ancak önemli bir bulgu eşlik ettiğinde dile getiriyoruz. Kanser olduğunu zannederek bize başvuran hastalarımız da oluyor.



Tanı nasıl konuyor?

IBS kesinlikle, hastayı iyi dinleyerek tanısı konulabilen bir hastalıktır. Doktor; şikayete göre IBS hastalığından şüphelenir ve sohbet sırasında IBS tanı kriterlerini sorgular. Böylelikle tetkikler için yapılacak adımlar da belirlenir. Endoskopik işlemler diğer hastalıkların ayırıcı tanısı için yapılır. Bir gün içerisinde temizliği yapılarak ve hastanın işlemi bile hatırlayamayacağı şekilde anestezi verilerek ağrısız kolonoskopi işlemi yapılır. Tetkikler sonucunda karın bölgesinde rahatsızlık veya ağrı varsa ve şu üç bulgunun ikisi de varsa tanı konur: 1- Dışkılama ile rahatlama varsa. 2- Dışkılama sıklığında bir değişkenlik başlamışsa. 3- Dışkının şeklinde bir değişkenlik olmuşsa.



Hastalığın toplumdaki yaygınlığı nedir, daha çok kimlerde görülür?

IBS'nin klasik kitaplarda yer alan görülme sıklığı, toplumda yüzde 15-30 civarındadır. Hastalık her yaştaki insanda görülebilir.