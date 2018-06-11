Baf’taki İbrahim Hanı Doğru Değerlendirilemedi!

Baf’ta bulunan İbrahim Hanı’nın restorasyonunun tamamlanmasının üzerinden bir yıl geçmesine karşın Han’ın verimli kullanılamadığı ve Han’daki dükkanların kiracılarının isyan noktasına geldiği bildirildi.

Politis gazetesi, İbrahim Hanı’nın yaklaşık bir yıl önce restore edilmiş olmasına karşın halktan ve turistlerden gerekli ilgiyi görmediğini, Han’da dükkan kiralayanların ise bu durumdan belediyeyi sorumlu tuttuklarını yazdı.



Gazete, Baf Belediyesi’nin Han’ın canlandırılması konusunda gerekli tedbirleri almadığını ve kiracıların şemsiye ve Han’ı tarif eden yol tabelalarının konması gibi taleplere karşılık vermediğini belirtirken, kiracıların dükkanları boşaltma yoluna gidebileceklerini vurguladı.