Baf’taki Bir Evden G3 Tüfeği Çalındı

Baf’taki bir evden, 8-13 Aralık tarihleri arasında G3 tüfeği çalındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 26 yaşındaki bir Rum’a ait G3 tüfeğinin yanı sıra, evde bulunan fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar ve cep telefonunun da çalındığını yazdı.

Gazete, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtirken, Baf Polisi Basın Sözcüsü Nikos Çapis’in, tasarrufunda G3 tüfeği bulunduranlara, bu tüfekleri güvenli bölgelerde saklamaları ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, G3 tüfeklerinin muhafazasıyla ilgili talimatlarına uyması uyarısında bulunulduğunu kaydetti.