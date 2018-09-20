Baf’ta Yasa Dışı Olarak Camii’ye Dönüştürülen Ev Baf Belediyesi Tarafından Yıkıldı

Baf’ta yasa dışı olarak, Camii’ye dönüştürülen bir evin, Baf Belediyesi tarafından yıkıldığı belirtildi.



Alithia gazetesi, Baf Belediyesi’nin, yasa dışı olarak, Camii’ye dönüştürülen bir evi, hükümetin de rızasıyla, yıktığını yazdı.



Habere göre, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, ELAM Milletvekili Hristos Hristu’nun sorusu üzerine, konu hakkında yaptığı açıklamada, herhangi bir ayırım yapılmaksızın, Baf sınırları içerisinde, yasa dışı binaların ve evlerin kaldırılması politikası çerçevesinde, Baf Belediyesi’nin, bu binanın-evin yıkımını ileriye götürdüğünü ifade etti.



Petridis, Baf bölgesinde ikamet eden Müslümanların dini ibadetlerini yerine getirmek için yıllardır kullandığı Aşağı Baf’taki “Hrisopolitissas” arkeolojik alandan da söz etti.



ELAM Milletvekili Hristu, gündeme getirdiği soruda, söz konusu evin, 2007 yılında Suudi Arabistan Büyükelçiliği aracılığıyla ve İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla, Müslümanların dini ibadetlerini yerine getirmesi adına, Dünya İslam Örgütü’nün elinde bulunduğunu, Baf Belediyesi’nin uyarılarına karşın kullanıcıların, yasa dışılıklarını sonlandırmayı ret ettiklerini belirtti/