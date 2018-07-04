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Baf’ta Parmaklıklardan Aprona Atlayan Bir Kişi Uçağa Binmeye Çalışırken Yakalandı

Lefkoşa, 4 Temmuz 18 (.): Ukraynalı bir kişi, Baf Havaalanı’nda uçakların park alanına giden parmaklıkların üzerinden aprona atlayarak Krakow Havaalanı’na gidecek uçağa binmeye çalıştı; ancak yakalandı.

Baf’ta Parmaklıklardan Aprona Atlayan Bir Kişi Uçağa Binmeye Çalışırken Yakalandı

Lefkoşa, 4 Temmuz 18 (.): Ukraynalı bir kişi, Baf Havaalanı’nda uçakların park alanına giden parmaklıkların üzerinden aprona atlayarak Krakow Havaalanı’na gidecek uçağa binmeye çalıştı; ancak yakalandı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 06:25
Baf’ta Parmaklıklardan Aprona Atlayan Bir Kişi Uçağa Binmeye Çalışırken Yakalandı

Lefkoşa, 4 Temmuz 18 (.): Ukraynalı bir kişi, Baf Havaalanı’nda uçakların park alanına giden parmaklıkların üzerinden aprona atlayarak Krakow Havaalanı’na gidecek uçağa binmeye çalıştı; ancak yakalandı.
Rum haber kaynaklarından edinilen bilgiye göre sabah 06.00’da cereyan eden olay nedeniyle Baf-Krakow uçuşu 3 saat rötarlı gerçekleşti, Havaalanı kurallarını ihlal eden kişi tutuklandı.
İlk bilgilere göre Ukraynalı kişi ailesi ile birlikte havaalanındaydı. Ailesini havaalanına bıraktıktan sonra kiralık arabasını park etmeye gitti ancak uçağı kaçırmamak için normal prosedürü izlemek yerine parmaklıklardan atlayarak aprona girdi.
(ŞA/HA)
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Son Güncelleme: 04.07.2018 09:40
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