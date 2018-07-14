Baf’a Güney Kıbrıs’ın En Büyük Marinası İnşa Edilecek!



Baf’a, Güney Kıbrıs’ın en büyük marinasının inşa edileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi’ne yetkili bakan Yorgos Lakkotripis’in yaptığı yazılı bilgilendirmede, Baf’a yapılması planlanan marinanın bin tekne kapasiteli olacağının ve 650 demirleme yeri ile 350 bakım-tamirat-antrepo yeri bulunacağının kaydedildiğini yazdı.

Haberde, Limasol, Larnaka ve Paralimni marinalarının kapasitesinin 300-450 tekne arasında değiştiği kaydedildi.

