Baf’a Güney Kıbrıs’ın En Büyük Marinası İnşa Edilecek!

Baf’a, Güney Kıbrıs’ın en büyük marinasının inşa edileceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi’ne yetkili bakan Yorgos Lakkotripis’in yaptığı yazılı bilgilendirmede, Baf’a yapılması planlanan marinanın bin tekne kapasiteli olacağının ve 650 demirleme yeri ile 350 bakım-tamirat-antrepo yeri bulunacağının kaydedildiğini yazdı.
Haberde, Limasol, Larnaka ve Paralimni marinalarının kapasitesinin 300-450 tekne arasında değiştiği kaydedildi.
14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:41
Son Güncelleme: 14.07.2018 15:17