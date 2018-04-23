Baf Ve İskenderiye Belediyeleri Kardeşlik Protokolü İmzalıyor

Lefkoşa, 23 Nisan 18 (.): Baf ile Mısır’ın İskenderiye belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalanacağı bildirildi.

Politis’in haberine göre, 29 Nisan Pazar günü İskenderiye’de gerçekleştirilecek törende kardeşlik protokolüne Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos ve İskenderiye Belediye Başkanı Mohamed Sultan imza atacak.

Törene, Baf ve İskenderiye yerel yönetim temsilcileri, Güney Kıbrıs’ın Kahire’deki büyükelçisi Haris Moritsi, İskenderiye ve Afrika Başpiskoposu II. Theodoru, “Mısır Kıbrıs ve Yunan kardeşliği” temsilcileri ve diğer yetkililer katılacak.

Baf Belediyesi’nin Mısır’ın yetkili birimleriyle kültür ve turizm alanlarında işbirliği konularında temas ve görüşmeler yapacak.

Gazete, İskenderiye’de 30 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek “Nostos-The Return” (sılaya dönüş) programının başlangıç törenine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El Sisi, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un da katılacağını hatırlattı.

(ŞA/FEZ)