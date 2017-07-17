Baf’taki Kıbrıs Türk İbadethaneleri’nin Bakımı

Baf bölgesinde bulunan 34 Kıbrıs Türk ibadethanesinin bakımlarının yapıldığı, bunun için son on yılda 775 bin euro harcandığı iddia edildi.

Lefkoşa, 17 Temmuz 17: Baf bölgesinde bulunan 34 Kıbrıs Türk ibadethanesinin bakımlarının yapıldığı, bunun için son on yılda 775 bin euro harcandığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Baf bölgesinde bulunan toplam 34 adet cami ve ibadethanenin 29’unun bakımlarının Baf Kaymakamlığı Kıbrıslı Türk Taşınmazları İdaresi tarafından düzenli olarak yapıldığı, geriye kalan 5 ibadethanenin bakımlarının ise eski eser niteliği taşımasından dolayı Rum Arkeoloji Dairesi tarafından yapılmakta olduğunu yazdı.

Habere göre, Baf Kaymakamı Meri Lambrou konuya ilişkin açıklamasında, Baf bölgesinde bulunan cami, ibadethane ve toplamda 51 mezarlığın bakımlarının ve temizliklerinin düzenli olarak yapıldığını belirtirken, son on yıllık dönemde bunun için 775 bin Euro harcandığını vurguladı.

Lambru, Güney Kıbrıs’ta toplam 109 adet cami bulunduğunu, bunlardan 19’unun eski eser olarak kabul edildiklerini belirtirken, bunlar için son 10 yılda harcanan toplam ödeneğin ise 3 milyon 400 bin Euro olduğunu iddia etti.

Haberde, Baf’ta Kıbrıslı Türklere ait hangi cami ve mezarlıklara ne kadar harcandığına ilişkin bilgilere de ayrıntılı şekilde yer verildi.

(SB/ŞEB)

