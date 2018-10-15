Baf’taki İbrahim Hanında İki Toplumlu Festival Düzenlendi

Lefkoşa, 15 Ekim 18 : Baf’ta bulunan İbrahim Hanında hafta sonu iki toplumlu festival düzenlendiği haber verildi.



Etkinliğin, AKEL’in Kadın Örgütü POGO’nun Baf İlçe Örgütü ile Kıbrıs Türk ve Rum örgütlerin işbirliğinde gerçekleştirildiğini yazan Politis gazetesi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’in de etkinlikte selamlamada bulunduğunu ekledi.



(İY/HA)





