Baf’ta İki Tesise Mavi Dil Karantinası





Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Baf bölgesinde bir miktar hayvanda Mavi Dil hastalığı saptandığı, bulaşmanın önlenmesi için iki hayvancılık tesisinin karantinaya alındığı haber verildi.Politis ve diğer gazeteler Rum Veteriner Dairesi’nin, birkaç gün önce Mavi Dil saptanan iki hayvancılık tesisiyle birlikte tesislerin çevresindeki büyük ölçekli alanı karantina altına aldığını, tedbirin yaklaşık 10 gün süreceğini yazdı.Güney Kıbrıs’ta en son 2010-2011’de Mavi Dil saptandığı hatırlatılan haberlerde bu hastalığın semptomları, bulaşma şekli, koruma ve/veya itlaf yöntemleri ile ilgili genel bilgilere yer verildi.(ŞA/FEZ)