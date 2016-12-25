Güney Kıbrıs:
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25 Aralık 2016 Pazar 10:56

Baf Ve Vasiliko’da Toplam 6,5 Kilo Hintkeneviri Ele Geçirildi

Baf Ve Vasiliko'da Toplam 6,5 Kilo Hintkeneviri Ele Geçirildi
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Larnaka’ya bağlı Vasiliko köyünde, iki motosikletli şahsın tasarrufunda 5 kilo 400 gram, Baf’ta ise 20 yaşındaki bir Rum’un tasarrufunda 1 kilo 100 gram hintkeneviri ele geçirildiği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Polisi Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin önceki gün Vasiliko’da, aldığı bir ihbarı değerlendirerek düzenlediği operasyonda, uyuşturucu bulunduran 19 ve 22 yaşındaki iki genci gözaltına aldı.

Haberde, Rum polisinin Baf’ta önceki gün yaptığı operasyonda ise, 20 yaşındaki gencin aracında 1 kilo 100 gram hintkeneviri buldu ve şahsı gözaltına aldı.

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