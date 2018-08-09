Baf Mall’da Silahlı Soygun!



Baf’taki “Mall” alışveriş merkezinde (AVM) faaliyet gösteren bir döviz bürosu, silahlı kişilerce soyuldu.

Alihtia’nın haberine göre dün akşamüzeri döviz bürosuna giren şapkalı ve siyah gözlüklü bir kişi elindeki gerçek veya kurusıkı tabanca ile büroda çalışan kadın kasiyeri tehdit etti.

Korkan ve direnemeyen 20 yaşlarındaki Romen kadın, bozuk bir İngilizceyle konuşan soyguncunun istediği üzere yere yattı. Soyguncu kasadan yaklaşık 5 bin Euro alarak çantasına koyduktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Araştırma başlatan Rum polisi silahlı soyguncuyu saptamak için AVM’nin güvenlik kameralarını inceliyor.

