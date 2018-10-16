Baf Kapısının Açılmasına Onay Verildiği İddiaları Rum Basınında

Lefkoşa içerisinde iki sınır kapısının daha açılması yönünde hazırlıklar yapıldığı şeklinde Kıbrıs Türk basınında yer alan iddialar, Rum basınına da yansıdı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs Türk basınının, Lefkoşa’dan Güney Kıbrıs’a geçişlerin sağlanması için iki yeni sınır kapısı açılması yönünde Kıbrıs Türk makamlarının çalışma başlattıklarını yazdığını aktardı.

Kıbrıs Türk basınında yer alan haberi, “İki Geçiş Noktası Daha Açıyorlar” başlığı altında veren gazete, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan’ın Lefkoşa’dan Güney Kıbrıs’a geçişlerin sağlanması için biri Baf diğeri ise Mağusa kapısı olmak üzere iki ayrı noktayı ziyaret ettiğini ve her iki noktadan sınır kapısı açılmasına onay verdiğini öne sürdü.

Gazete, Kıbrıs Türk basınında yer alan habere ayrıntısıyla yer verirken, Derinya kapısının açılması konusunda ise tepkilerin gelmeye devam ettiğini yazdı.

Habere göre, Rum Dayanışma Hareketi’nden yapılan açıklamada, Derinya kapısının açılmasının Kıbrıslı Rumların kapalı bölge Maraş’ın iadesi için verdikleri mücadeleye engel olmaktan başka bir işe yaramayacağı iddia edildi.

SOLOMOS’UN YEĞENİ DERİNYA BARİKATINDA PROTESTO EYLEMİ DÜZENLİYOR

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, 1996 yılında sınırı ihlal ettiği için öldürülen Kıbrıslı Rum Solomos Solomu’nun yeğeni olan Angelos Kiriaku’nun, kendi imkanlarıyla Derinya kapısını protesto eylemi düzenleyeceğini yazdı.

Gazete, Derinya bölgesinde esnaflık yaptığı belirtilen Angelos Kiriaku’nun 19 Ekim Cuma günü saat 18.00’dE Derinya barikatının bulunduğu bölgede bir protesto gösterisi organize ettiğini yazdı.

Habere göre Kiriaku gazeteye yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunmadan Derinya sınır kapısının açılmasının hiçbir siyasi fayda sağlamayacağını ve bölgedeki turist akışı ve gelirin KKTC’ye yönelmesine yol açacağını iddia etti.

Kiriaku, ELAM veya başka bir partinin üyesi olmadığını ve eylemin tüm masraflarını kendisinin üstleneceğini öne sürerek kapının açılmasına karşı olan herkesi eyleme davet etti.

