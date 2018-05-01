Baf İle İskenderiye Kardeş Şehir...

Baf ve İskenderiye şehirleri arasında “kardeş şehir” protokolü imzalandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Baf ile İskenderiye arasındaki kardeş şehir protokolünün, Mısır’ın İskenderiye kentindeki valilik binasında, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos ile İskenderiye Valisi Mohamed Sultan tarafından imzalandığını yazdı.

Habere göre imza töreninde, yerel makamların yanı sıra Güney Kıbrıs’ın Kahire Büyükelçisi Haris Moritsis, İskenderiye ve Afrika Patriği Theodoros da hazır bulundu.

