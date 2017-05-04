Baf Havalimanı’nda 16 Kilo Uyuşturucu İle Yakalandı

Yunanistan’dan, toplam 16 kilo 468 gr. hint keneviri ile Güney Kıbrıs’a Baf Havalimanı’ndan giriş yapan 57 yaşındaki Yunan’ın tutuklandığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Narkotik Şube polisleri ile gümrük elemanları işbirliğiyle, geçtiğimiz salı günü ülkeye giriş yapan söz konusu 57 yaşındaki Yunanın valizinde yaptıkları aramada, poşetlere sarılmış olan 15 paket içerisinde toplam 16 kilo 468 gr. Hint keneviri tespit ettiğini yazdı.

Habere göre, söz konusu Yunan hakkında, çıkarıldığı Baf Kaza Mahkemesi tarafından sekiz gün tutukluluk emri verildi.