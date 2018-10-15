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Baf Bölgesinde EOKA’ya Ait İki Sığınak

Baf Bölgesinde EOKA’ya Ait İki Sığınak

15 Ekim 2018 Pazartesi 08:56
Baf Bölgesinde EOKA’ya Ait İki Sığınak

Baf Kaymakamlığı’nın, Baf’a bağlı “Kritou Marottou” (Gritmarut) bölgesinde bulunan EOKA’ya ait iki sığınağın geliştirme projesi kapsamına dahil edilmesini ileriye götüreceği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi söz konusu projenin, devlet bütçesine dahil edildiğini yazdı.

Habere göre Baf Kaymakamı Meri Lambru gazeteye yaptığı açıklamada, 1955-59 dönemindeki EOKA sığınaklara ilişkin geliştirme projesi çerçevesinde çevre düzenlenmesinin, sığınağa yönelik yolun döşenmesi gibi çalışmaların yapılacağını belirtti.    

Lambru, bu çalışmanın EOKA’cılara yönelik “bir mecburiyeti teşkil ettiğini” de ifade etti. 
 

Son Güncelleme: 15.10.2018 12:32
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