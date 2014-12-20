Baf Belediye Başkanlığı İçin Vasiliadis’in Muhalefetin Desteğini Alması Bekleniyor

Savvas Vergas’ın hakkında çıkan skandallar nedeniyle Baf Belediye Başkanlığı’ndan istifa etmesinin ardından boşalan mevkiin doldurulması için yapılacak seçimlerde Aristos Vasiliadis’in tüm muhalefet partileri ve vatandaşlarca desteklenmesinin beklendiği haber verildi.

Haravgi gazetesi, başarılı bir teknokrat olarak kabul edilen ve ilerici kesimden olduğu söylenen muhasebeci-denetçi Vasiliadis’in dün bağımsız adaylığını ilan ettiğini belirtti.

Gazete, Vasiliadis’in muhalefetteki tüm güçler ve Baf vatandaşlarını birleştirmesinin beklendiğini yazdı.