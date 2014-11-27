Baf Belediye Başkanı Tutuklandı

Baf Belediye Başkanı Savvas Vergas’ın dün, Baf Kanalizasyon Konseyi’ndeki olaylarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Vergas’ın, başkanı olduğu Baf Kanalizasyon Kurulu tarafından imzalanan sözleşmelerle ilgili patlak veren skandal ve bu çerçevedeki yolsuzluklar nedeniyle tutuklandığını yazdı.

Vergas, geçtiğimiz günlerde kendisinin satın aldığı ve bir belediye çalışanının kullandığı telefondan, yolsuzluk olaylarının incelendiği Aristo davasıyla ilgili kendisine ve diğer kişilere tehdit mesajı atılması nedeniyle yine tutuklanmış, ardından serbest bırakılmıştı.