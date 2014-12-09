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Baf Arıtma Tesisi’ndeki Skandalla İlgili Soruşturma Kapsamında Adı Geçen Milletvekilleri Dokunulmazlıklarının Kaldırılmasını İstedi

Baf Arıtma Tesisi’ndeki skandalla ilgili soruşturma kapsamında adı geçen milletvekilleri Andreas Fakondis ile Fidias Sarikas, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyerek, polisin istediği her türlü bilgiyi verebileceklerini açıkladılar.

Baf Arıtma Tesisi’ndeki Skandalla İlgili Soruşturma Kapsamında Adı Geçen Milletvekilleri Dokunulmazlıklarının Kaldırılmasını İstedi

Baf Arıtma Tesisi’ndeki skandalla ilgili soruşturma kapsamında adı geçen milletvekilleri Andreas Fakondis ile Fidias Sarikas, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyerek, polisin istediği her türlü bilgiyi verebileceklerini açıkladılar.

09 Aralık 2014 Salı 09:48
Baf Arıtma Tesisi’ndeki Skandalla İlgili Soruşturma Kapsamında Adı Geçen Milletvekilleri Dokunulmazlıklarının Kaldırılmasını İstedi
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Baf Arıtma Tesisi’ndeki skandalla ilgili soruşturma kapsamında adı geçen milletvekilleri Andreas Fakondis ile Fidias Sarikas, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyerek, polisin istediği her türlü bilgiyi verebileceklerini açıkladılar.

Simerini gazetesi, skandal kapsamında tutuklanan Baf Belediye Başkanı ve Baf Arıtma Tesisi Yönetim Kurulu üyesi Savvas Vergas’ın, Fakondis ile Sarikas’ın adını verdiğini ve bu kişilerin de soruşturma kapsamına alındığını anımsatırken, dokunulmazlıklarından dolayı ifadelerinin alınamadığını yazdı.

Gazete, bu durum üzerine her iki milletvekilinin de açıklama yaparak dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep ettiklerini, ancak Rum Hukuk Dairesi tarafından Yüksek Mahkeme’ye başvuru yapılmadıkça ve mahkemenin bu yönde kararı çıkmadıkça, dokunulmazlığın kaldırılamayacağını kaydetti.

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