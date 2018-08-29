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“Babutsalar Tehlikede”

Rum Tarım Dairesi çalışanlarından Andonis Mazeris, babutsalarda görülen “pamuk biti” hastalığının, uygun tedbirler alınmaması halinde bütün babutsaları tahrip etmesi tehlikesi bulunduğunu söyledi.

“Babutsalar Tehlikede”

Rum Tarım Dairesi çalışanlarından Andonis Mazeris, babutsalarda görülen “pamuk biti” hastalığının, uygun tedbirler alınmaması halinde bütün babutsaları tahrip etmesi tehlikesi bulunduğunu söyledi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:12
“Babutsalar Tehlikede”

Rum Tarım Dairesi çalışanlarından Andonis Mazeris, babutsalarda görülen “pamuk biti” hastalığının, uygun tedbirler alınmaması halinde bütün babutsaları tahrip etmesi tehlikesi bulunduğunu söyledi.

Haberinde “Afrika” gazetesinin babutsalarda görülen hastalıkla ilgili haberini anımsatan Haravgi gazetesi, Mazeris’in, pamuk bitinin, “Mağusa’nın çeşitli bölgelerinde 2016 yılının Ekim ayında tespit edildiğini” söylediğini iletti.

“Ancak bunun herhangi bir başka bölgede tespit edilmediğini” dile getiren Mazeris, Rum Tarım Bakanlığının 2017 yılında hizmet satın alarak ilaçlama yaptığını ifade etti.

Mazeris, “bu aşamada endişe edecek ciddi bir mesele bulunmadığını” ekledi.

 

Son Güncelleme: 29.08.2018 12:37
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