Babutsa ekilen alanlarda artış

Güney Kıbrıs’ta son 7 yılda babutsa ekilen alanların arttığı belirtildi.

Politis gazetesi “Babutsalar İçin Perspektifler” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta son 7 yılda, babutsa ekilen alanların arttığına, ancak buna yönelik ilginin artırılması için daha yapılması gereken çok şeyin olduğuna dikkati çekti.

Gazete babutsa alanlarının 2012 yılında 169 hektar olduğunu, 2013 yılında bunun 252 hektar, 2014’te 403 hektar, 2015’te 614 hektar, 2016’da 823 hektar ve 2017’de 915 hektar şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, Rum Çalışma Bakanlığı’nın, Tarım Bakanlığı ile işbirliğiyle yaptığı araştırma neticesinde, Fransa’nın, önemli miktarda babutsaya ilgi göstermesinin mümkün olabileceğinin ortaya çıktığını yazdı.

