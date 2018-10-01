Baba Karısını Ve Bebeğini Kaçırdı





Lefkoşa, 1 Ekim 18 (.): Güney Kıbrıs’ta, pazar sabahı bir şahsınıs karısını ve bebeğini zorla arabasına bindirerek kaçırdığı bildirildi.Haravgi gazetesine göre, polis, olayın ardından, kaçırılan anne ve bebeği, babanın kardeşinin evinde tespit etti.Anne ve bebeğin muayene için hastaneye götürüldüğünü kaydeden gazete, polisin, babanın yerinin saptanması için araştırmalarına devam ettiğini yazdı.(AG/HC/FEZ)