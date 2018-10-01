banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99929
ALTIN
227.558
DOLAR
5.9664
STERLİN
7.7607
EURO
6.9269
Meclis Önündeki Eylem Tamamlandı
SENDİKA BAŞKANLARI ULUÇAY İLE GÖRÜŞECEK
Kamu-Sen İle Hür-İş Meclis Önünde Eylem Yapıyor
KAMU-SEN İLE HÜR-İŞ MECLİS ÖNÜNDE...
Yeni Yasama Yılı Başladı
YENİ YASAMA YILI BAŞLADI
Binboğa, Karma Yem Fiyatında İndirime Gittiğini Açıkladı
KARMA YEM FİYATINDA İNDİRİM
banner282

Baba Karısını Ve Bebeğini Kaçırdı

Lefkoşa, 1 Ekim 18 (.): Güney Kıbrıs’ta, pazar sabahı bir şahsınıs karısını ve bebeğini zorla arabasına bindirerek kaçırdığı bildirildi.

Baba Karısını Ve Bebeğini Kaçırdı

Lefkoşa, 1 Ekim 18 (.): Güney Kıbrıs’ta, pazar sabahı bir şahsınıs karısını ve bebeğini zorla arabasına bindirerek kaçırdığı bildirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:41
Baba Karısını Ve Bebeğini Kaçırdı
Lefkoşa, 1 Ekim 18 (.): Güney Kıbrıs’ta, pazar sabahı bir şahsınıs karısını ve bebeğini zorla arabasına bindirerek kaçırdığı bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, polis, olayın ardından, kaçırılan anne ve bebeği, babanın kardeşinin evinde tespit etti.
 
Anne ve bebeğin muayene için hastaneye götürüldüğünü kaydeden gazete, polisin, babanın yerinin saptanması için araştırmalarına devam ettiğini yazdı.

(AG/HC/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağışlar Lefkoşa’nın Güneyini De Olumsuz Etkiledi
Yağışlar Lefkoşa’nın Güneyini De Olumsuz Etkiledi
Güney Kıbrıs BM Barış Gücü Konusunda Her Yönde Girişimde Bulunuyor
Güney Kıbrıs BM Barış Gücü Konusunda Her Yönde Girişimde Bulunuyor
Rum Siyasi Partilerden 1 Ekim Açıklamaları
Rum Siyasi Partilerden 1 Ekim Açıklamaları
Ara Bölge Üzerinden Güney Kıbrıs’a Geçen Düzensiz Göçmenler
Ara Bölge Üzerinden Güney Kıbrıs’a Geçen Düzensiz Göçmenler
Fotiu, Kayıp Cenazesinde Konuştu
Fotiu, Kayıp Cenazesinde Konuştu
Kiprianu: “Müzakerelerin Yeniden Başlaması Çok Zor”
Kiprianu: “Müzakerelerin Yeniden Başlaması Çok Zor”
Papadopulos: “Kıbrıs Tarihindeki En Kötü Belge”
Papadopulos: “Kıbrıs Tarihindeki En Kötü Belge”
Mısır Büyükelçisinden Rum Hükümeti’ne 5 Balıkçının Serbest Bırakılmasıyla İlgili Teşekkür
Mısır Büyükelçisinden Rum Hükümeti’ne 5 Balıkçının Serbest Bırakılmasıyla İlgili Teşekkür
Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Mısır Dışişleri Bakanlarından Türkiye’ye Ortak Mesaj
Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Mısır Dışişleri Bakanlarından Türkiye’ye Ortak Mesaj
AB Komisyonu’nun Maraş İle İlgili Türkiye’nin Tezlerine Uyduğu İddia Edildi
AB Komisyonu’nun Maraş İle İlgili Türkiye’nin Tezlerine Uyduğu İddia Edildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim